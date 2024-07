Im ostafrikanischen Ruanda deutet alles auf einen Wahlsieg des seit 2000 regierenden Präsidenten Paul Kagame, 66, hin. Nach Angaben der Wahlkommission hat er nach Auszählung von knapp 80 Prozent der Wahllokale gut 99 Prozent der Stimmen erhalten. Kagames Gegenkandidaten, der Vorsitzende der Grünen Partei, Frank Habineza, und der unabhängige Kandidat Philippe Mpayimana bleiben demnach beide jeweils deutlich unter einem Prozent. Schon am Montagabend postete Kagames Partei Patriotische Front Ruandas auf der Plattform X Fotos von feiernden Anhängern. Demnach sagte Kagame: „Die hohen Zahlen sind nicht nur Zahlen. Sie stehen für Vertrauen, was am wichtigsten ist.“ Am Montag wurde auch das Parlament gewählt. Am Dienstag fand zudem die Wahl zum Oberhaus statt. Das vorläufige Ergebnis ist keine Überraschung. Bereits 2017 erhielt Kagame 98 Prozent der Stimmen. Das offizielle Wahlergebnis soll spätestens am 27. Juli verkündet werden. Menschenrechtsorganisationen kritisieren Kagames repressiven Umgang mit Oppositionellen und Zivilgesellschaft. Nach Informationen von Human Rights Watch wurden seit 2017 mindestens neun Oppositionelle und Regimekritiker getötet oder verschleppt. Nach Einschätzung der US-Nichtregierungsorganisation Freedom House ist Land mit seinen 13,6 Millionen Einwohnern „nicht frei“. Die Wahlen fanden genau 30 Jahre nach dem Völkermord im Jahr 1994 statt. Damals wurden innerhalb von 100 Tagen mehr als 800 000 Angehörige der Tutsi-Volksgruppe getötet.