Die Vienna Migration Conference gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte von Innen- und Migrationspolitikern aus ganz Europa. Am Montagmittag geht die jährliche Konferenz in Österreichs Hauptstadt wieder los – mit einem „Light Lunch“. Eineinhalb Tage lang beraten Minister, Wissenschaftler, Juristen und Behördenchefs über Migrationsströme und politische Antworten. Das wichtigste Vorhaben allerdings steht diesmal auf keiner Tagesordnung.
MigrationDeutschland will ab 2027 abgelehnte Asylbewerber nach Ruanda schicken
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Geflüchtete, die in Deutschland kein Asyl bekommen, sollen künftig in ein fremdes Land geflogen werden: Mit vier weiteren EU-Ländern plant die Bundesregierung ein erstes Abschiebezentrum in Afrika.
Von Markus Balser, Josef Kelnberger und Paul Munzinger, Berlin, Kapstadt
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