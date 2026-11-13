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MigrationDeutschland will ab 2027 abgelehnte Asylbewerber nach Ruanda schicken

Lesezeit: 5 Min.

Schon nächstes Jahr sollen erste Migranten aus Deutschland in einem Rückführungszentrum in Kigali untergebracht werden.
Schon nächstes Jahr sollen erste Migranten aus Deutschland in einem Rückführungszentrum in Kigali untergebracht werden.
Yuhi Irakiza/AP

Geflüchtete, die in Deutschland kein Asyl bekommen, sollen künftig in ein fremdes Land geflogen werden: Mit vier weiteren EU-Ländern plant die Bundesregierung ein erstes Abschiebezentrum in Afrika.

Von Markus Balser, Josef Kelnberger und Paul Munzinger, Berlin, Kapstadt

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