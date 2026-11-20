Thérèse Kayikwamba Wagner schaltet sich per Videoanruf zu, die Außenministerin der Demokratischen Republik Kongo ist gerade dienstlich in Oslo. Doch die Verhandlungen zwischen Deutschland, Dänemark, Österreich, Griechenland und den Niederlanden einerseits und Ruanda andererseits über ein „Return Hub“ für abgelehnte Asylbewerber in Afrika will sie nicht unkommentiert lassen. Ruanda ist das Nachbarland Kongos und tief verstrickt in den Konflikt im Osten ihres Landes. Kayikwamba Wagner wurde 1983 in Kinshasa geboren. Ihr Vater ist Deutscher, ihre Kindheit verbrachte sie unter anderem in Köln. Das Gespräch findet auf Deutsch statt.