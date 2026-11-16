Deutschland und vier weitere EU-Staaten werden ein erstes Rückkehrzentrum für Geflüchtete in Afrika einrichten. Das gaben Deutschland, Dänemark, Griechenland, die Niederlande und Österreich am Montag in Wien bekannt. Entstehen soll das Zentrum im ostafrikanischen Ruanda . Ziel der fünf EU-Staaten sei es, ausreisepflichtige Personen bereits 2027 in das afrikanische Land zu bringen, kündigte Österreichs Kanzler Christian Stocker bei einer Pressekonferenz in Wien an.

Auch Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt will die Pläne forcieren und kündigt eine schnelle Umsetzung der Partnerschaft an. „Wir wollen zeigen, dass wir rechtsstaatlich Ausreisepflichten in Europa durchsetzen können“, sagte Dobrindt in Wien. Ziel sei es, Abschiebungen härter durchzusetzen. Bislang scheitere Deutschland oft, wenn Länder oder abgelehnte Asylbewerber nicht kooperierten. „Dabei können Return Hubs helfen“, sagte Dobrindt.

Der Koalitionspartner SPD hat noch „Klärungsbedarf“

Die Regierungen wollten mit dem Plan versuchen, die Kontrolle über ihre Grenzen zurückzubekommen und die eigenen Bürger zu schützen, sagte auch Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen. Ruandas Innenminister Vincent Biruta kündigte bei der Pressekonferenz an, Geflüchtete mit Würde zu behandeln. Sein Land habe Erfahrung und Kapazitäten für die Aufnahme von Geflüchteten.

An der Zuverlässigkeit des Landes bei Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit gibt es allerdings massive Bedenken. Der Vorstoß löst in Deutschland deshalb auch scharfe Reaktionen aus, selbst in der der Regierungskoalition. SPD-Innenexperte Sebastian Fiedler verwies auf Klärungsbedarf mit Blick auf die Menschenrechtslage in Ruanda. Die SPD werde sich im Bundestag „genau anschauen, was Deutschland zugesagt hat“, sagte er.

Noch schärfer fällt die Kritik der Grünen aus. „Man schickt Menschen in ein Land, mit dem sie nichts zu tun haben, dessen Sprache sie nicht sprechen – und damit in die Perspektivlosigkeit“, warnt der Grünen-Politiker Lukas Benner. Das Konzept, so Benner, „ist teuer und bringt nichts“. Offen ist, ob Innenminister Dobrindt für das Vorhaben die Zustimmung des Parlaments einholen muss. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, hält das je nach Vertragsgestaltung zumindest für möglich.

Menschenrechtsorganisationen halten die Situation in Ruanda für äußerst bedenklich. Politischen Wettbewerb oder freie Medien lässt Ruandas Präsident Paul Kagame nicht zu. Seine Gegner landen im Gefängnis oder im Exil und kommen selbst dort immer wieder auf rätselhafte Weise zu Tode.

Schon Mitte 2027 könnten die ersten Flüge nach Kigali abheben

Das Modell der Europäer sieht vor, abgelehnte Asylbewerber, die kein Aufenthaltsrecht mehr haben und nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden können, nach Ruanda zu bringen – und zwar schnell. Schon Mitte 2027 könnten die ersten Flüge aus Wien, Athen, Berlin oder Kopenhagen nach Kigali abheben. Im ersten Jahr wollen die Länder zusammen nur rund hundert Migranten in den „Return-Hub“ bringen. Eine Beziehung zu Ruanda müssen sie nicht haben. Gut möglich also, dass sich Geflüchtete aus Nordafrika plötzlich in Kigali wiederfinden.

Der Vertrag mit Ruanda soll erst Anfang des Jahres unterschrieben werden. Denn noch sind juristische Details zu klären. Die EU erlaubt solche Zentren, stellt aber Bedingungen. Partnerländer müssen internationale Menschenrechtsstandards und Grundsätze des Völkerrechts einhalten. Die Drittstaaten dürfen Migranten nicht eigenmächtig abschieben. In die Zentren kommen dürfen nur erwachsene Asylbewerber, deren Antrag ultimativ abgelehnt wurde und die von ihren Herkunftsstaaten nicht aufgenommen werden. Sie sollen bleiben, bis sie dorthin abgeschoben werden können.

Ein ähnliches Projekt Großbritanniens war spektakulär gescheitert. Der Asyl-Deal zwischen Großbritannien und Ruanda war im April 2024 in Kraft getreten. Großbritannien wollte irregulär eingereiste Migranten nach Ruanda abschieben, wo sie die Möglichkeit bekommen sollten, Asyl zu beantragen. Ruanda waren im Gegenzug Millionensummen für die wirtschaftliche und soziale Integration der Migranten versprochen worden. Der Deal hatte Großbritannien rund 700 Millionen Pfund (840 Millionen Euro) gekostet. Allerdings waren dann nur vier Geflüchtete auf eigenen Wunsch nach Ruanda geflogen worden. Das Oberste Gericht Großbritanniens hatte den Plan schließlich für unrechtmäßig erklärt.

Nun könnten Deutschland und seine vier Partner die Einrichtungen nutzen, die zuletzt saniert worden sein sollen. Das deutsche Außenministerium attestierte Ruanda am Montag eine „gute Bilanz“ im Umgang mit Geflüchteten. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR habe sich wiederholt positiv geäußert. Es würden „Basisdienstleistungen“ bereitgestellt und es gebe Sicherheit und Versorgung für die Menschen. Allerdings räumte das Außenministerium auch ein, die Beziehungen zu Ruanda „auch nicht immer einfach“. Der Sprecher verwies auf die Unterstützung des Landes für die M23-Rebellen, die Regionen im Osten der Demokratischen Republik Kongo eingenommen und damit massive Fluchtbewegungen ausgelöst haben. Dort würden Menschenrechtsverletzungen begangen.