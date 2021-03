Von Alexander Menden

Die wohl bizarrste Behauptung, die Prinz Andrew während seines BBC-Interviews im November 2019 aufstellte, lautete, er sei eine Zeit lang unfähig gewesen zu schwitzen. Es war seine Verteidigungsstrategie gegen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, die eine Amerikanerin gegen ihn erhoben hatte. Virginia Giuffre hatte angegeben, sie sei im März 2001 als 17-Jährige von dem amerikanischen Pädokriminellen Jeffrey Epstein nach London gebracht und dort zum Sex mit dem Prinzen gezwungen worden. Ein Detail, an das Giuffre sich besonders erinnerte, war demnach Andrews extrem starke Schweißproduktion. Das könne schon deshalb nicht stimmen, verriet der Prinz der sichtlich irritierten BBC-Interviewerin Emily Maitlis, weil er in jener Zeit "nicht geschwitzt" habe. "Ich hatte, als ich im Falklandkrieg beschossen wurde, etwas erlitten, das ich als eine Überdosis Adrenalin bezeichnen würde", so Andrew. "Es war daher fast unmöglich für mich zu schwitzen."

Das Interview war eines der absonderlichsten in einer Reihe von absonderlichen und spektakulären Mediengesprächen, welche Mitglieder der königlichen Familie im Laufe der Zeit geführt haben. Das Interview, das Prinz Harry und seine Frau Meghan nun in den USA gegeben haben, ist das jüngste Beispiel. Skandale gab es natürlich auch schon, bevor die Windsors und ihre Angetrauten begannen, ihre schmutzige Wäsche in Form von mehr oder weniger gut geplanten Medienoffensiven in der Öffentlichkeit zu waschen. Die Netflix-Serie "The Crown" besteht zu gefühlten zwei Dritteln aus Spekulationen darüber, was hinter den Kulissen getan wurde, um diese zu vertuschen oder zumindest mediale Schadensbegrenzung zu betreiben.

Die erste große Erschütterung war die Abdankung König Edwards VIII. im Jahr 1936 gewesen. Als Elizabeth Windsors Onkel auf den Thron verzichtete, um die bereits zweimal geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten, löste das eine Verfassungskrise aus. Seine engen Beziehungen zum Hitler-Regime, die später zutage kamen, wurden weitgehend unter den Teppich gekehrt. Ein ständiger Quell der Sorge waren auch die unglücklichen Liebesaffären von Königin Elizabeths jüngerer Schwester, Prinzessin Margaret. Sie musste sich von dem geschiedenen Offizier Peter Townsend trennen, um den Ruf der Familie nicht zu schädigen. Ihre spätere, 18 Jahre währende Ehe mit dem Fotografen Antony Armstrong-Jones endete 1978 in der Scheidung. Zahlreiche weitere sollten im Windsor-Clan folgen.

Die Queen hatte einst entschieden, sich den Medien mehr zu öffnen

Nachdem die Queen die Entscheidung getroffen hatte, ihre Familie zunehmend den Medien zugänglich zu machen, verlagerten sich die royalen Verwerfungen in die Öffentlichkeit. Das bis heute explosivste und folgenreichste Interview war sicherlich jenes, das der britische Fernsehjournalist Martin Bashir im November 1995 mit Diana, Prinzessin von Wales, für die BBC führte. Drei Jahre nach der Trennung von Prinz Charles stellte Diana darin unter anderem seine Eignung als Thronfolger infrage, berichtete von ihrer leidenschaftlichen Affäre mit Rittmeister James Hewitt, sprach offen über ihre Bulimie und ließ über ihre Rivalin Camilla Parker Bowles den berühmten Satz fallen: "Wir waren zu dritt in dieser Ehe - es war ein bisschen überfüllt."

Damals kürte die BBC die Sendung zum "Scoop des Jahrhunderts". Mittlerweile wird das Ganze deutlich kritischer gesehen. Der Sender kündigte jüngst eine "umfassende unabhängige Untersuchung" dazu an, wie Bashir sich das Gespräch mit Diana sicherte. Dianas Bruder, Charles Spencer, behauptet, Bashir habe betrügerische Taktiken angewandt, um sich das Vertrauen der Familie Spencer zu erschleichen.

Die Beziehung von Charles und Diana hatte mit einem peinlichen Fernsehauftritt begonnen

Die Beziehung von Charles und Diana hatte bereits mit einem peinlichen gemeinsamen Fernsehauftritt begonnen. Als der damals 32-jährige Thronfolger 1981 seine Verlobung mit Lady Diana Spencer bekannt gab, antwortete die 19-jährige Diana auf die Frage des Reporters, ob die beiden "verliebt" seien: "Natürlich!" Charles fügte verkniffen hinzu: "Was auch immer 'verliebt' bedeuten mag." Charles war der erste, der sich zum Scheitern der Ehe äußerte, als er im Juni 1994 dem ITV-Interviewer Jonathan Dimbleby auf die Frage, ob er immer bemüht gewesen sei, sich "treu und ehrbar" zu verhalten, antwortete: "Ja, absolut. Bis die Ehe unrettbar zusammengebrochen war, nachdem wir beide alles versucht hatten."

Auch Paparazzi, gegen die Prinz Harry eine tiefe Abneigung hegt, spielten eine wichtige Rolle bei der Anbahnung von royalen Medienskandalen. Harry macht Pressefotografen, die 1997 in Paris Jagd auf seine Mutter Diana machten, für deren Unfalltod verantwortlich. Aber auch die Auflösung der Ehe Prinz Andrews wurde beschleunigt, als 1992 in der britischen Presse Fotos erschienen, auf denen Sarah Fergusons amerikanischer Liebhaber John Bryan ihre Füße küsste. Das einzige Mitglied der Familie Windsor, das bis zum heutigen Tag von der Presse weitgehend unbehelligt blieb, ist Königin Elizabeth II. selbst. Sie ist auch die Einzige in der Familie, die noch nie ein offizielles Fernsehinterview gegeben hat.