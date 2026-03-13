Die niederländische Polizei hat nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Synagoge in Rotterdam am Freitag vier Personen festgenommen. Die Verdächtigen waren den Angaben zufolge am Morgen in der Nähe einer anderen Synagoge aufgegriffen worden. Das Feuer war demnach vor dem Eingang des Gotteshauses gelegt worden. Es gab eine kleine Explosion. Das Feuer erlosch von selbst, niemand wurde verletzt, wie die Polizei in der Hafenstadt mitteilte. Die jüdische Gemeinschaft und Politiker reagierten geschockt. Die Verdächtigen sind zwischen 17 und 19 Jahre alt. Ob auch bei der zweiten Synagoge ein Brandanschlag geplant war, ist unbekannt.