Windkraftgegner lieben den Rotmilan. Die Anwesenheit des großen Greifvogels hat schon so manchen Rotor verhindert, denn er ist streng geschützt durch das Bundesnaturschutzgesetz und die EU-Vogelschutzrichtlinie. Und weil mehr als die Hälfte der weltweiten Rotmilan-Population in Deutschland brütet, ist er hier der Windradverhinderer Nummer eins unter den Vögeln. Denn schwebt er in der Luft und sucht unten Beute, übersieht er das sich vor ihm drehende Rotorblatt – und zack, wieder ein Rotmilan weniger. So weit die Theorie.