Das Schiff sei in südlicher Richtung auf der Meeresstraße unterwegs gewesen, als es von einem Geschoss getroffen wurde, teilt die auf Seefahrt spezialisierte britische Sicherheitsfirma Ambrey mit. An Deck sei ein Feuer ausgebrochen, ein Container sei von Bord gefallen. Der Tracking-Seite Marine Traffic zufolge ist das Schiff vom griechischen Hafen Piräus in Richtung Singapur unterwegs.

Die Meeresstraße Bab al-Mandab verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden. Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer hatten sich zuletzt gehäuft. Die Huthi-Rebellen in Jemen hatten angekündigt, aus Solidarität mit der ebenfalls von Iran unterstützten Hamas Schiffen mit Verbindung zu Israel den Weg zu versperren.