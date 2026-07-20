Die mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen in Jemen verhängen laut ihrem Militärsprecher eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien. Diese gelte ab sofort. Insider hatten zuvor verlauten lassen, die Huthi sollten sich auf Bitten Irans auf eine Sperrung des Seeweges für Öltransporte im Roten Meer vorbereiten. Vor der Küste Jemens liegt die Meerenge Bab al-Mandab, der Zugang zum Roten Meer. Dieser ist für die internationale Schifffahrt ähnlich wichtig wie der Persische Golf. Dort hat Iran ‌die Straße von Hormus gesperrt. Die Huthi hatten Ende 2014 den von Saudi-Arabien unterstützten Präsidenten Abd-Rabbu Mansur Hadi gestürzt, ‌dem sie Korruption und Misswirtschaft vorwarfen. 2015 schaltete sich Saudi-Arabien in den Konflikt ein und schmiedete eine Allianz sunnitischer Länder gegen die Huthi. Während der Kämpfe wurden Zehntausende Menschen getötet.