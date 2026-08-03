Erstmals seit dem Militärputsch in Myanmar vor fünfeinhalb Jahren ist ein Treffen der früheren Regierungschefin Aung San Suu Kyi mit einem ausländischen Vertreter öffentlich bekannt geworden. Die Militärregierung veröffentlichte Aufnahmen, die die Friedensnobelpreisträgerin bei einem Treffen mit dem Myanmar-Repräsentanten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Arnaud de Baecque, zeigen. Zum Aufenthaltsort und Gesundheitszustand der 81-Jährigen gab es zuvor kaum Informationen. Laut Staatsfernsehen fand das Treffen am Montag statt. Wo Suu Kyi und De Baecque zusammenkamen, wurde nicht bekannt. Das Rote Kreuz bestätigte das Treffen. Demnach gab es auch „die Gelegenheit, mit Aung San Suu Kyi unter vier Augen zu sprechen“. Suu Kyi steht seit dem Militärputsch vom Februar 2021 unter Arrest. Damals hatte das Militär die demokratisch gewählte Regierung gestürzt und die Politikerin festgenommen.