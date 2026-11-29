Vor der Küste Schottlands liegt ein unerschlossenes Ölfeld. Die Frage, ob die Briten es nutzen sollen oder nicht, wird für den Regierungschef zum ersten Härtetest – auch innerhalb seiner Partei.

Die Zukunft ist schwerlich vorherzusagen, aber als sicher darf gelten, dass im Vereinigten Königreich der Streit um Rosebank die politische Chronik dieses Jahres beschließen wird. So heißt das Ölfeld vor der Küste Schottlands, dessen Nutzung derzeit zur Diskussion steht. Die Entscheidung, wie auch immer sie demnächst ausfallen mag, wird polarisieren. Und Andy Burnham wird auf eine neue Erfahrung zurückblicken müssen: Er wird es nicht jedem recht gemacht haben.