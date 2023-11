Rosalynn und Jimmy Carter bei einer Veranstaltung in New York 1976.

Von Christian Zaschke

Als eine Weile nach Beginn der Präsidentschaft von Jimmy Carter im Jahr 1977 bekannt wurde, dass dessen Ehefrau Rosalynn an Kabinettssitzungen und Sicherheitsbriefings teilnahm, regte sich in Teilen der Presse Unmut. War das angemessen? Hatte sich die Ehefrau des mächtigsten Mannes der Welt nicht um häusliche Belange zu kümmern? Oder war am Ende gar Rosalynn die heimliche Präsidentin, die Jimmy sagte, was er zu tun habe? In ihrer Autobiografie schrieb Rosalynn Carter später, die Leute, die solche Fragen stellten, wüssten offenbar sehr wenig über ihren Ehemann. Er lasse sich beraten, aber sicherlich nichts vorschreiben.