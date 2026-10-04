1992 verfasste Rosa Parks ihre Lebensgeschichte, nun – 70 Jahre nach dem Ende des legendären „Montgomery Bus Boycott“ – erscheint das Buch auf Deutsch. Ihre unaufgeregte und ausgleichende Art zu schreiben, ist eine Wohltat.

Rosa Parks war nur eine von neunundachtzig Personen, die im Februar 1956 wegen Boykotthandlungen ohne „Rechtfertigung oder juristischen Grund“ verhaftet wurden.

Presidential Medal of Freedom, Congressional Gold Medal, Alabama Women’s Hall of Fame, Rosa Parks Library and Museum in Montgomery, Rosa-Parks-Schule in Hannover, Rosa-Parks-Ring in Bremen oder Rosa-Parks-Bahnhof in Paris: So viele Ehrungen und Widmungen werden nur wenigen Frauen zuteil. Aber trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit weiß man eigentlich erstaunlich wenig über jene Rosa Louise Parks (1913–2005).