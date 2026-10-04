Zum Hauptinhalt springen

Autobiografie von Rosa ParksDie Frau, die nicht für Weiße aufstand

Lesezeit: 5 Min.

Rosa Parks war nur eine von neunundachtzig Personen, die im Februar 1956 wegen Boykotthandlungen ohne „Rechtfertigung oder juristischen Grund“ verhaftet wurden.
Rosa Parks war nur eine von neunundachtzig Personen, die im Februar 1956 wegen Boykotthandlungen ohne „Rechtfertigung oder juristischen Grund“ verhaftet wurden.
Foto: AP / Unionsverlag

1992 verfasste Rosa Parks ihre Lebensgeschichte, nun – 70 Jahre nach dem Ende des legendären „Montgomery Bus Boycott“ – erscheint das Buch auf Deutsch. Ihre unaufgeregte und ausgleichende Art zu schreiben, ist eine Wohltat.

Rezension von Viola Schenz

SZ bei Google bevorzugen

Presidential Medal of Freedom, Congressional Gold Medal, Alabama Women’s Hall of Fame, Rosa Parks Library and Museum in Montgomery, Rosa-Parks-Schule in Hannover, Rosa-Parks-Ring in Bremen oder Rosa-Parks-Bahnhof in Paris: So viele Ehrungen und Widmungen werden nur wenigen Frauen zuteil. Aber trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit weiß man eigentlich erstaunlich wenig über jene Rosa Louise Parks (1913–2005).

Zur SZ-Startseite

Rassismus
:Der Geburtsfehler der Vereinigten Staaten von Amerika

Wie Rassismus und die historische Last der Sklaverei dazu beigetragen haben, dass die Versprechen der Unabhängigkeitserklärung noch immer nicht für alle eingelöst sind.

SZ PlusVon Reymer Klüver

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite