Ahmad Shukr war wohl auf dem Weg, sich ein Grundstück anzuschauen in der Bekaa-Ebene, eine Autostunde von der libanesischen Hauptstadt Beirut entfernt. Dort sei er in ein anderes Auto gestiegen, berichten libanesische Medien, und ward danach nicht mehr gesehen, seit zwei Wochen hat die Familie nichts mehr von ihm gehört.