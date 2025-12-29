Ahmad Shukr war wohl auf dem Weg, sich ein Grundstück anzuschauen in der Bekaa-Ebene, eine Autostunde von der libanesischen Hauptstadt Beirut entfernt. Dort sei er in ein anderes Auto gestiegen, berichten libanesische Medien, und ward danach nicht mehr gesehen, seit zwei Wochen hat die Familie nichts mehr von ihm gehört.
Verschwundener israelischer SoldatWas geschah mit Ron Arad?
Der Geheimdienst Mossad soll in Libanon einen Mann entführt haben, der etwas über Arad wissen könnte. Der 1986 verschwundene israelische Soldat ist ein Symbol dafür, was Familien im Überlebenskampf ihres Staates erleiden.
Von Bernd Dörries, Beirut
