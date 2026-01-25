Dass der römische Verkehr mit Vorsicht zu genießen ist, weiß die interessierte Weltöffentlichkeit spätestens seit 1953, als Audrey Hepburn in „Ein Herz und eine Krone“ am Lenker einer Vespa durch die italienische Hauptstadt fuhr. In den Jahren seit Erscheinen des Films ist es auf Roms Straßen nicht weniger gefährlich geworden. Der Mann, der daran etwas ändern möchte, heißt Roberto Gualtieri. Seit 2021 ist der Sozialdemokrat Bürgermeister von Rom, und seine Stadtregierung hat vergangene Woche Tempo 30 für das historische Stadtzentrum eingeführt.