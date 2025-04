Der erkrankte Papst Franziskus hat sich am Sonntag überraschend öffentlich gezeigt. Am Ende einer Messe vor 20.000 Gläubigen wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche im Rollstuhl auf den Petersplatz gefahren. „Einen schönen Sonntag für alle. Danke“, sagte Franziskus mit hörbar angestrengter Stimme auf Italienisch. Auf den Bildern und Filmaufnahmen war auch zu sehen, dass ihm Sauerstoff durch Kanülen in die Nase zugeführt wurde. Zuvor hatte Erzbischof Rino Fisichella die Predigt des Papstes verlesen. Die Messe ist eigens den Kranken gewidmet, die auf Einladung des Vatikans nach Rom gekommen waren. Franziskus war vor zwei Wochen nach 38 Tagen stationärer Behandlung in einer Klinik in Rom in den Vatikan zurückgekehrt. Weil der Vatikan-Sprecher dabei ankündigte, das traditionelle Angelus-Gebet könnte „unter veränderten Umständen“ stattfinden, hatte es Spekulationen gegeben, Franziskus könnte sich der Öffentlichkeit zeigen.