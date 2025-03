Papst Franziskus hat seinen derzeitigen Krankenhausaufenthalt als einen Segen bezeichnet. In seinem traditionellen sonntäglichen Grußwort an die Pilger in Rom, das zum dritten Mal lediglich schriftlich aus der Gemelli-Klinik verbreitet wurde, heißt es: „Ich spüre in meinem Herzen, die ‚Segnung‘, die sich in dieser Zerbrechlichkeit verbirgt. Denn gerade in diesen Momenten lernen wir noch mehr, uns dem Herrn anzuvertrauen.“ In der Sonntags-Botschaft, die abermals zur Zeit des mittäglichen Angelusgebets vom Vatikan verbreitet wurde, dankte Franziskus auch für die Gebete vieler Menschen in allen Erdteilen. „Ich spüre eure Zuneigung und eure Nähe und fühle mich in diesem besonderen Augenblick vom gesamten Volk Gottes ‚getragen‘ und unterstützt.“ Gleichzeitig bat er um Gebete für die Kriegsregionen der Welt, für die Ukraine, Palästina, Israel, Libanon und Myanmar. Seit 16 Tagen liegt Franziskus bereits wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Am Freitagabend hatte er einen zweiten Anfall von schwerer Atemnot erlitten und erhielt über eine Maske Sauerstoff.