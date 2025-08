Junge Menschen aus 146 Ländern haben mit Papst Leo XIV. die Abschlussmesse zum Jubiläum der Jugendlichen im Heiligen Jahr in Rom gefeiert. Behörden schätzen, dass sich im Gebiet Tor Vergata mehr als eine Million Menschen aufhielten, wie der Vatikan mitteilte. Umgeben von Jubelrufen und Applaus fuhr Leo im Papamobil durch das Gelände an den Toren Roms. Zum Abschluss des Gottesdienstes rief er den Gläubigen zu: „Strebt nach Großem, nach Heiligkeit, wo immer ihr auch seid. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden.“ Beim Angelus-Gebet erinnerte er an die Kriegsopfer weltweit. „Wir stehen an der Seite der jungen Menschen in Gaza, in der Ukraine und in allen Ländern, die vom Krieg erschüttert sind“, sagte Leo. Den jungen Gläubigen sagte er: „Ihr seid das Zeichen dafür, dass eine andere Welt möglich ist: eine Welt der Brüderlichkeit und Freundschaft, in der Konflikte nicht mit Waffen, sondern mit Dialog gelöst werden.“