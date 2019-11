Detailansicht öffnen Ohne die Nato sei Europa nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen, sagte Merkel im Bundestag. (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Die Generalaussprache ist noch in vollem Gange, als Ralph Brinkhaus sie schon mal in einen historischen Kontext stellt. Erfreut und überrascht sei er, dass so viel über Außenpolitik geredet worden sei, sagt der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion. Bisher sei das im Bundestag doch immer "so nebenher mitgelaufen". Dankbar sei er der Bundesregierung und insbesondere der Verteidigungsministerin, dass "sie jetzt auch mal konkrete Vorschläge gemacht hat". Konkret hatte Annegret Kramp-Karrenbauer bisher unter anderem einen verunglückten Vorstoß für eine UN-Schutzone in Syrien lanciert und sich für mehr Bereitschaft zu militärischen Einsätzen ausgesprochen. Naiv sei der Glaube, "dass eine gute Außenpolitik ohne Bundeswehr existieren kann" oder dass Deutschland der "internationale Zivildienstleistende" sein könne, unterstützt Brinkhaus das. Und weil Brinkhaus diese Bemerkung ausdrücklich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich widmet, wird auch klar: Die Außenpolitik ist nicht nur ins Zentrum der Haushaltsdebatte gerückt, sondern auch in den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen in der Koalition. Seit Kramp-Karrenbauer in Personalunion die CDU und das Verteidigungsressort führt, gibt es neben Außenminister Heiko Maas von der SPD mindestens ein weiteres Regierungsmitglied, das außenpolitisch die Richtung weisen will. Einmal ganz abgesehen von der Kanzlerin natürlich.

Kramp-Karrenbauer fordert erneut mehr deutschen Einsatz

Die Hälfte ihrer Redezeit widmet Angela Merkel in der Generalaussprache der Außenpolitik, was in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert ist. Zum einen gilt die Debatte traditionell tatsächlich eher bundespolitischer Selbstbeschäftigung. Zum anderen war der Kanzlerin zuletzt häufig vorgeworfen worden, sie widme sich ja nur noch der Weltpolitik. Die Haushaltsdebatte hätte ihr die Gelegenheit geboten, sich als passionierte Innenpolitikerin zu präsentieren, Merkel aber beginnt ihre Rede damit, "einmal Rückblick zu halten" auf 70 Jahre Nato. Sie verweist dabei auf die Jubiläumsfeier der Staats- und Regierungschefs Anfang Dezember in London, in Wahrheit aber ist es eine ausführliche Antwort auf die von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron per Interview gestellte Diagnose, die Nato sei "hirntot". Die Äußerung hat in Berlin zu einem lebhaften Nachdenken darüber geführt, was Macron im Schilde führt - was die außenpolitische Erklärung dafür ist, dass Außenpolitik diesmal eine stärkere Rolle spielt.

In einem geschichtlichen Abriss stellt Merkel der Nato zwar ebenfalls kein einwandfreies Gesundheitszeugnis aus, verweist aber auf den aus ihrer Sicht zentralen Punkt, dass Europa ohne die Nato und die USA nicht in der Lage sei, sich selbst zu verteidigen. Sie zitiert dabei interessanterweise den Außenminister, der dies bereits am Dienstag gesagt hatte. Merkel hat es außenpolitisch eben nicht nur mit Macron zu tun, sondern auch mit einer SPD, die das Zwei-Prozent-Ziel der Nato ablehnt und soeben ein Papier beschlossen hat, in dem gefordert wird, Rüstungsexporte in Länder außerhalb von EU und Nato weiter einzuschränken. Sie werde "ein bisschen unruhig", sagt Merkel dazu, wenn Deutschland Ländern in Afrika zwar bei der Ausbildung helfen wolle, ihnen dann aber sage: "Wo Ihr Eure Ausrüstung herkriegt, das müsst ihr Euch dann mal selber überlegen."

Unangenehm ist die Lage für Außenminister Maas. Er wird getrieben von einer CDU-Chefin, die vor außenpolitischem Tatendrang strotzt, und er steht unter Aufsicht einer SPD-Fraktion, deren Vorsitzender Rolf Mützenich weniger Militär und "mehr Dominanz in der Diplomatie" fordert. Es wundere "überhaupt nicht, dass die CDU-Vorsitzende und Bundesverteidigungsministerin versucht, die Leerstelle der deutschen Außenpolitik zu füllen", bohrt der Vizechef der FDP-Fraktion, Alexander Graf Lambsdorff, in der Wunde. Als Maas am Nachmittag den Haushalt des Auswärtigen Amtes verteidigt, präsentiert er einen Leistungskatalog deutscher Außenpolitik von Syrien, über Libyen, die Ukraine bis Afghanistan. Überall dort sei Deutschland in diplomatischen Bemühungen an führender Stelle aktiv. Davon müsse, wenn von Deutschlands Verantwortung die Rede sei, doch auch gesprochen werden, bittet er. Kramp-Karrenbauer spricht, als sie dran ist, dann aber doch wieder davon, Deutschland müsse als von freien Seewegen abhängige Handelsnation mehr Einsatzbereitschaft zeigen. Ihr fehle der Glaube, dass immer "andere ihren Kopf hinhalten".