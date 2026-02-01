Die Frauen sitzen am Boden, rauchen. Am Ofenrohr trocknet die Wäsche, Singvögel zwitschern in Käfigen an der Decke, am Boden schleichen zwei Katzen umher. Rawan al-Ahmed macht sich Sorgen, schaut ihre ältere Schwester und ihre drei erwachsenen Töchter an: „Wenn sie einen Schuldigen suchen, finden sie ihn bei uns. Immer.“