SyrienDer Traum von Rojava ist Geschichte

Lesezeit: 6 Min.

Syrien, im Januar 2026: Soldaten der kurdisch geführten und von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sichern Straßen mit gepanzerten Militärfahrzeugen.
Syrien, im Januar 2026: Soldaten der kurdisch geführten und von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sichern Straßen mit gepanzerten Militärfahrzeugen. (Foto: Baderkhan Ahmad/Baderkhan Ahmad/AP/dpa)

Syriens Kurden haben ihren Kampf verloren. Der Zentralstaat unter der neuen Regierung setzt sich durch. Szenen aus einem Land, in dem die Menschen nicht wissen, was jetzt auf sie zukommt.

Von Tomas Avenarius, Rakka

Die Frauen sitzen am Boden, rauchen. Am Ofenrohr trocknet die Wäsche, Singvögel zwitschern in Käfigen an der Decke, am Boden schleichen zwei Katzen umher. Rawan al-Ahmed macht sich Sorgen, schaut ihre ältere Schwester und ihre drei erwachsenen Töchter an:  „Wenn sie einen Schuldigen suchen, finden sie ihn bei uns. Immer.“

Syrien
Wie die USA die Kurden im Stich lassen

Als Verbündete der Amerikaner waren die Kurden weitgehend unabhängig, jetzt drängen die Truppen des syrischen Regimes sie immer weiter zurück. Davon könnte die Terrororganisation IS profitieren.

SZ PlusVon Tomas Avenarius

