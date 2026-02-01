Die Frauen sitzen am Boden, rauchen. Am Ofenrohr trocknet die Wäsche, Singvögel zwitschern in Käfigen an der Decke, am Boden schleichen zwei Katzen umher. Rawan al-Ahmed macht sich Sorgen, schaut ihre ältere Schwester und ihre drei erwachsenen Töchter an: „Wenn sie einen Schuldigen suchen, finden sie ihn bei uns. Immer.“
SyrienDer Traum von Rojava ist Geschichte
Lesezeit: 6 Min.
Syriens Kurden haben ihren Kampf verloren. Der Zentralstaat unter der neuen Regierung setzt sich durch. Szenen aus einem Land, in dem die Menschen nicht wissen, was jetzt auf sie zukommt.
Von Tomas Avenarius, Rakka
