Von Max Hägler, Christina Kunkel und Silvia Liebrich

Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für die deutsche Industrie? Um das zu verstehen, ist ein Besuch im Labor von Jochen Kolb hilfreich. Der Professor für Geochemie und Lagerstättenkunde am Karlsruher Institut für Technologie KIT nutzt für seine Forschung auch einen Laser. Und dieser wiederum braucht Gas, genauer gesagt das Edelgas Neon. "Eine Gasflasche hat sonst immer etwa 2000 Euro gekostet, aktuell ist es das Sechsfache," sagt Kolb.