Von Peter Burghardt, Washington

Die Ukraine und die USA haben sich nun offenbar doch recht schnell auf ein Abkommen zur Ausbeutung von Bodenschätzen geeinigt. Bereits am Freitag könnten Donald Trump und Wolodimir Selenskij den Deal in Washington besiegeln. Das berichten mehrere amerikanische Medien, die sich auf ukrainische Quellen berufen. Die Financial Times aus London hatte die Meldung zunächst exklusiv. Der US-Präsident bestätigte die Nachricht am Dienstag im Weißen Haus, allerdings ohne ins Detail zu gehen.