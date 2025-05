Beide Länder haben nun einen sogenannten Investitionsfonds für Wiederaufbau beschlossen, die USA sollen dabei bevorzugten Zugang zu Öl, Gas und Seltenen Erden der Ukraine bekommen. Unklar ist, was genau die Einigung für das angegriffene Land bedeutet, doch Bessent sagte unter anderem dies: „Das Abkommen signalisiert Russland deutlich, dass die Trump-Administration sich langfristig für einen Friedensprozess einsetzt, in dessen Mittelpunkt eine freie, souveräne und prosperierende Ukraine steht.“

Explizite US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine konnte die Washington Post, die das Papier einsehen durfte, nicht entdecken. Allerdings werde in der Vereinbarung „eine langfristige strategische Ausrichtung“ versprochen und „die Unterstützung der USA für die Sicherheit, den Wohlstand, den Wiederaufbau und die Integration der Ukraine in den globalen Wirtschaftsrahmen“. Dies sei eine „historische Wirtschaftspartnerschaft“, sagte Bessent. Die ukrainischer Unterzeichnerin Swyrydenko lobte „das Engagement der Vereinigten Staaten für die Sicherheit, die Erholung und den Wiederaufbau der Ukraine“.

Wochenlang war um das mysteriöse Dokument gerungen worden. Trump will vor allem seinen Anhängern auf diese Weise zeigen, dass sich die Unterstützung Kiews lohnt. Er behauptet immer wieder, dass die USA mehr Geld für die Ukraine ausgibt als die Europäer, was nicht stimmt. Mit dem Zugriff auf Ressourcen soll Washington für seinen Geschmack sozusagen entschädigt werden, vorwiegend im radikalen Flügel der Republikaner gelten die Waffen und Dollars für Osteuropa als Verschwendung.

Die Ukraine dagegen ist im Abwehrkampf gegen Russland auf amerikanische Technik angewiesen, auch die europäischen Helfer fürchten die Abkehr Trumps. Bis zuletzt schien der US-Präsident dem Aggressor Wladimir Putin in Moskau näher zu sein als den angegriffenen Ukrainern. Er warf Selenskij sogar Verantwortung für den Krieg vor, bezeichnete ihn anders als den Machthaber Putin als „Diktator“, ließ bei den UN mit Russland und Nordkorea stimmen und verkündete im Wahlkampf ein ums andere Mal, dass er den Krieg in 24 Stunden beenden werde.

Das hat nachweislich nicht geklappt, stattdessen trat die amerikanische Regierung immer feindseliger gegenüber der Ukraine auf. Tiefpunkt war die mittlerweile berüchtigt legendäre Begegnung im Oval, wo Selenskij von Trump und seinem Vize J. D. Vance vor laufenden Kameras gedemütigt und schließlich rausgeschmissen wurde. Nachher setzten die USA vorübergehend die Militärhilfe für die Ukraine aus. Beim amerikanischen Einsatz für einen möglichen Frieden klang es so, als seien die Bedingungen von Kreml diktiert worden.

Erst bei der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus saßen die Gäste Trump und Selenskij am Samstag wieder zusammen. Das sah im Ambiente des Vatikan kurz nach Ansätzen der Nähe aus. „Der Moment war in gewisser Weise ein Moment des Trostes“, erläuterte Trump am Dienstag bei ABC. „Denn es sterben Unmengen von Menschen, viele Menschen sterben und werden getötet.“ Auch kritisierte Trump kürzlich Russlands neue Angriffe auf ukrainische Zivilisten und sagte, dass Putin vielleicht gar keinen Frieden wolle.

Der nach allem was bekannt ist vergleichsweise sanfte Ton dieses Mineral-Papiers gilt jetzt als Erfolg für die Ukraine, Gewissheiten gibt es keine. Selenskij hatte die reichen Mineralvorkommen der Ukraine im Rahmen seines Victory Plan als Investment angeboten und einen Vertrag zunächst abgelehnt, nachdem in Bessents Angebot wenig Gegenleistung zu erkennen war. Er wollte amerikanischen Beistand für seine Armee nicht als eine Art Schuld verstanden wissen und wies darauf hin, dass weitere US-Unterstützung garantiert sein müsse.

Russlandfreundliche Kriegsgewinnler sollen nicht profitieren

Dem Vernehmen nach wurde schließlich noch um Details gerungen. Darunter war demnach eine Formulierung, die gegen EU-Recht verstoßen könnte, wenn die Ukraine US-Investoren Vorteile verschaffen würde. Der Text soll dann so verändert worden sein, dass der Inhalt für Verhandlungen zu einem Beitritt zur Europäischen Union kein Hindernis wäre. „Und um das klarzustellen“, sagte US-Finanzminister Bessent auch: „Kein Staat und keine Person, die die russische Kriegsmaschinerie finanziert oder beliefert hat, wird vom Wiederaufbau der Ukraine profitieren dürfen.“

Das Abkommen stehe im Einklang mit der Verfassung und entspreche den nationalen Gesetzen, sagte die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Swyrydenko. „Wichtig ist auch, dass das Abkommen anderen globalen Akteuren signalisiert, dass die Ukraine ein verlässlicher langfristiger Partner ist – und zwar für die nächsten Jahrzehnte.“ Trumps Verlässlichkeit gilt derzeit zwar international als sehr begrenzt, andererseits braucht die US-Industrie Bodenschätze.

Laut des US Geological Survey sind in der Ukraine 22 von 50 als kritisch eingestufte Materialien zu finden, darunter Titan und Lithium. „Die USA haben ein persönliches Interesse an der Geologie, um die die Ukrainer kämpfen werden“, sagte die Verhandlerin Julia Swyrydenko. Das Abkommen sei „eine Win-Win-Situation, und es ist in einer freundlichen Sprache geschrieben“, zitiert das Portal Axios den ukrainischen Vize-Wirtschaftsminister Taras Kachka. „Es geht um Investitionen, Investitionen und Investitionen.“

Von Trump und Selenskij war zu dem Thema im ersten Moment nichts zu hören. Der ukrainische Premier Denys Schmyhal sprach von einem „Meilenstein“, doch in der Washington Post zweifeln Experten an dieser Bezeichnung. Trump wolle dies als einen Sieg für die Amerikaner verkaufen, sagte ein früherer Selenskij-Berater, aber er brauche dafür den Privatsektor. „Ich denke also, es ist im Moment mehr symbolisch als alles andere.“ Es gebe einen Grund dafür, „dass nur wenige dieser Bergbauprojekte außerhalb Chinas entwickelt werden“, sagte ein früherer Berater von Joe Biden der Zeitung – „unter den derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen macht das für Investoren wenig Sinn.“