Tausende junge Menschen ohne Zukunftsperspektive: ein Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch.

Vor fünf Jahren haben 700 000 Rohingya ihr Land verlassen, um dem Genozid durch die Junta in Myanmar zu entgehen. Doch in den Geflüchtetenlagern in Bangladesch wächst eine verlorene Generation heran.