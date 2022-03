Die US-Regierung will die Gräueltaten an der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar formell als Völkermord einstufen. US-Außenminister Antony Blinken wollte diese noch am Montag in Washington verkünden, sagte ein US-Regierungsvertreter. Menschenrechtsgruppen fordern die US-Regierung seit Langem dazu auf, die Gräueltaten als Genozid zu bezeichnen. Die Regierungen von US-Präsident Joe Biden und seinem Vorgänger Donald Trump haben den Schritt bislang vermieden. Sie haben allerdings eine Vielzahl an Sanktionen gegen Myanmar verhängt. Die Rohingya werden in ihrem Heimatland Myanmar brutal verfolgt. Myanmars Militär soll Tausende Menschen ermordet, Frauen und Kinder vergewaltigt, Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und Menschen lebendig verbrannt haben. Mehr als 700 000 Menschen flohen 2017 aus Furcht vor Übergriffen des Militärs in ins Nachbarland Bangladesch.