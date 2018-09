3. September 2018, 18:54 Uhr Rock gegen Populisten Links? Rechts? Anstand!

In Chemnitz erklären die Sänger dreier Bands, warum sie in der Stadt ein Gratis-Konzert geben. Unter anderem mit dabei: "Feine Sahne Fischfilet", die früher zu Gewalt gegen Polizisten aufrief, nun aber findet, das sei "zu platt".

Die Chemnitzer Stadthalle hat vieles kommen und gehen gesehen, Hansi Hinterseer, die Tage der erzgebirgischen Folklore, die Krone der Volksmusik. Jetzt sitzen hier Felix Brummer, Sänger der Chemnitzer Band Kraftklub, Campino von den Toten Hosen, Jan "Monchi" Gorkow von Feine Sahne Fischfilet, kurz: FSF. Mit einem Gratis-Konzert am Montag wollen sie unter dem Motto "Wir sind mehr" gegen Rassismus und Gewalt protestieren. 20 000 Besucher werden erwartet, zwei Gegenveranstaltungen sind von der Stadt untersagt worden. In einer Pressekonferenz erläutern die Künstler das Wie, Wann und Wo. Vor allem aber: das Warum.

Sie alle seien geschockt gewesen von den fremdenfeindlichen Demos der vergangenen Tage, den Bildern, die aus der Stadt in die Welt gingen. Schon am Dienstagabend habe man entschieden, dass etwas passieren muss. "Und was wir am besten können, ist nun mal Musikmachen", sagt Brummer von Kraftklub. Innerhalb von zwölf Stunden hätten alle befreundeten Künstler zugesagt. Sie sind es auch, die die Veranstaltung finanziell stemmen. Zusätzlich sind etwa 50 Spendensammler unter den Zuschauern unterwegs. Die Hälfte des Geldes soll der Familie von Daniel H. zugute kommen, der am 26. August erstochen worden war. Die andere Hälfte soll an antirassistische Initiativen gehen. "Wir sind Chemnitzer", sagt Felix Brummer. "Und wir werden auch noch Chemnitzer sein, wenn die Kameras wieder weg sind." Man gebe sich nicht der Illusion hin, dass nach einem Konzert alles wieder gut sei. "Aber manchmal ist es wichtig, dass man sich nicht so allein fühlt."

Die Motivation der Künstler ist zum Teil sehr persönlich. Der Rapper Marteria stammt aus Rostock. Er habe als Kind die Pogromnächte im Stadtteil Lichtenhagen erlebt: "Ich habe mit Mutter und Schwester im Wohnzimmer gesessen und geheult. So was darf nie wieder passieren." Die Mitglieder von Feine Sahne Fischfilet sind in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Man müsse die eigene Reichweite nutzen, um jene zu unterstützen, die sich abseits der Großstädte gegen Rechtsextremismus gerade machen, sagt Jan "Monchi" Gorkow. Das wichtigste Ziel an diesem Tag sei, dass alles friedlich bleibt, ergänzt Campino. "Es geht nicht um links oder rechts, sondern um politischen Anstand."

Für die Band interessierte sich der Verfassungsschutz, aber auch der Veranstalter von "Rock am Ring"

Die Beteiligung von FSF hat jedoch politischen Streit ausgelöst. Auf seinem Facebook-Account hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag die Ankündigung des Konzerts geteilt. Das brachte ihm bis Montag fast 6400 Likes und reichlich Ärger ein (siehe nebenstehenden Artikel). Denn die Punk-Band aus Mecklenburg-Vorpommern hat den Ruf, eine lärmende Instanz im Kampf gegen rechts zu sein - und selbst nicht nur sehr weit links zu stehen, sondern auch Gewalt zu propagieren.

Sänger Gorkow, Gitarrist Christoph Sell, Bassist Kai Irrgang, Schlagzeuger Olaf Ney sowie die Trompeter Jacobus North und Max Bobzin sind bekennende Einheimische des deutschen Nordostens. Sie lieben seine raue Landschaft, seine Menschen, sein Meer. Und umso mehr verachten sie die rechten Strömungen, die ihre Heimat durchziehen und zwischen 2006 und 2016 sogar die NPD in den Landtag brachten. Vor der Landtagswahl 2016 zogen sie über die Dörfer und musizierten mit ihrer Kampagne "Noch nicht komplett im Arsch" gegen den Rechtsruck. Ihr Festival "Wasted in Jarmen" bringt jedes Jahr Leben ins vorpommersche Hinterland. Ihr jüngstes Album "Sturm und Dreck", das Anfang dieses Jahres herauskam und Platz drei der deutschen Albumcharts erreichte, beschwört unter anderem den Mut, Haltung im Dienste der Menschenrechte zu zeigen. "Gleichgültigkeit schmerzt am meisten / Glaub mir, du bist nicht allein", lautet eine Zeile. Die Botschaft passt zum Chemnitz dieser Tage.

FSF ist ein Feindbild für die Rechtsextremen und bisweilen Opfer von Anschlägen. Aber auch Demokraten tun sich schwer mit der Gruppe. Der jetzige Bundesaußenminister und damalige Justizminister Heiko Maas (SPD) bekam ein ähnliches Echo wie nun Steinmeier, als er FSF vor zwei Jahren lobte. Zur Sprache kommen dann immer polizeifeindliche Texte aus Liedern, welche die Band nicht mehr spielt, weil "es uns schlichtweg zu platt rüberkommt", wie Gorkow sagte. "Die Bullenhelme - sie sollen fliegen / Eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein", heißt es in einem Lied aus dem Jahr 2011. Wegen solcher Zeilen wurde FSF von 2011 bis 2014 im Bericht des Verfassungsschutzes von Mecklenburg-Vorpommern als linksextremistisch erwähnt. Das Landesinnenministerium von Lorenz Caffier (CDU) teilt mit, FSF stünden weiter unter Beobachtung. Bei großen Festivals wie "Rock am Ring" gehört die Band inzwischen zu den Stars.