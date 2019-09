Präsident Donald Trump stellte seinen neuen Sicherheitsberater Robert O'Brien in Los Angeles vor.

Robert O'Brien tritt die Nachfolge von John Bolton an. Er ist der mittlerweile vierte Sicherheitsberater von Donald Trump. Nur hört der auf ihn?

Artikel per E-Mail versenden

Die erste Frage, die etliche Außenpolitik-Experten in Washington am Mittwoch stellten, nachdem sie von der Berufung von Robert O'Brien zum Sicherheitsberater des Präsidenten gehört hatten, war diese: Robert wer? Und auch wenn diese Überraschung vielleicht etwas gespielt war, bleibt die Kernaussage: O'Brien gehörte bisher bestimmt nicht zu den Großen im außen- und sicherheitspolitischen Geschäft in den USA. Das ändert sich jetzt, da er die Nachfolge von John Bolton antritt und der mittlerweile vierte Sicherheitsberater von Donald Trump wird.