Das Büro war frisch geweißelt, aber eingerichtet war noch nichts. Drei Monate ist dieses Treffen her, aber Robert Habeck wirkte hier, in seinem neuen Büro im Jakob-Kaiser-Haus des Deutschen Bundestages, wie ein Fremdkörper. So, als gehöre er eigentlich nicht hierhin. Und der Eindruck täuschte nicht: Er wolle, so hat er nun der taz gesagt, nicht „wie ein Gespenst über die Flure laufen und sagen: Früher war ich mal Vizekanzler, erinnert ihr euch?“ Habeck, Grünen-Chef a.D., Wirtschaftsminister a.D., grüner Kanzlerkandidat a.D., ist bald auch ein Bundestagsabgeordneter a.D. Habeck legt sein Mandat zum 1. September nieder, es zieht ihn weiter.

So ganz überraschend kommt das nicht. Schon im April hatte das Gerücht die Runde gemacht, der 55-Jährige wolle sich aus der deutschen Spitzenpolitik zurückziehen, genau wie seine ehemalige Co-Parteivorsitzende und Co-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock, die mittlerweile Präsidentin der Uno-Generalversammlung in New York ist. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann hatte dem Gerücht damals widersprochen. „Es ist nicht besprochen, dass Robert Habeck sein Mandat vor dem Sommer zurückgibt“, sagte sie damals. Was sie jedoch offen ließ: Ob er das im oder nach dem Sommer tun würde.

Jeden Rückblick auf die Ampel-Zeit verkniff Habeck sich

Nun ist der Sommer fast vorbei, das Berliner Regierungsviertel beginnt sich wieder zu füllen. Doch der „Herbst der Entscheidungen“ wird ohne den Oppositionspolitiker Habeck beginnen. Ursprünglich habe er sich fest vorgenommen gehabt, mit dem Amt des Wirtschaftsministers auch sein Bundestagsmandat zurückzugeben, sagt Habeck nun im Interview mit der taz. Es sei die Petition des 24-jährigen Konstantin Kugler gewesen, Basismitglied im Kreisverband Pankow, die ihn noch einmal nachdenklich gestimmt habe. 450 000 Menschen hatten im Februar kurz nach der Bundestagswahl einen Aufruf mit dem Titel „Robert, wir brauchen dich“ unterschieben, die Habeck zum Verbleib in der Politik aufrief. „Um das sein zu können, was sie von mir erwarten, muss ich einen anderen Weg gehen als den erwarteten“, sagt Habeck nun. Er habe für sich beschlossen, „dass ich Abstand zu dem zu engen Korsett des Berliner Politikbetriebs gewinnen muss“.

Aus der Tagespolitik hatte sich Habeck bereits nach seiner gescheiterten Spitzenkandidatur zurückgezogen, bei der die Grünen nur 11,6 Prozent holten und somit keine Chance auf eine Regierungsbeteiligung hatten. An der Koalitionsoption mit der Union hatte Habeck im Wahlkampf stets festgehalten und es vermieden, allzu direkte Kritik an Friedrich Merz zu üben - selbst nachdem der zusammen mit der AfD einen Migrationsantrag im Bundestag durchgebracht hatte. Viele Grüne hätten sich von Habeck eine klarere Abgrenzung gewünscht. Auch sein Zehn-Punkte-Plan zur inneren Sicherheit kam in Teilen der Partei nicht gut an. Viele betrachten diese Tage rückblickend als jene Zeit, in der die Wahl endgültig verloren ging und sich viele potenzielle Wähler den Linken zuwandten.

Nach der Wahl tauchte Habeck wochenlang ab. Wo er sich zurückmeldete, ging es nicht um Politik, sondern um Größeres. Beim Philosophie-Festival Phil.Cologne philosophierte er im Juni über die „verstümmelte, verwundete, zerstörte Sprache“ des Dichters Paul Celan. Ein Gedicht Celans hatte Habeck einst auch in das Gästebuch der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem geschrieben.

Für den Herbst hat Habeck zudem schon eine Reihe von Sonntagsmatineen im Berliner Ensemble angekündigt, „lange, tiefe, ruhige Gespräche“. Das erste, mit der TV-Talkerin Anne Will und Habecks einstigem Kabinettskollegen Volker Wissing, soll im Oktober der Frage nachgehen, ob Demokratien den Notfall „brauchen“. Mit Tagespolitik hatte all das nichts mehr zu tun, jeden Rückblick auf die Ampel-Zeit verkniff er sich. Interviews lehnte er kategorisch ab.

In seinem taz-Interview findet Habeck nun deutliche Worte insbesondere für eine Unionspolitikerin: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Sie sei eine „Fehlbesetzung“ mit ihrer „Unfähigkeit, ihr Amt überparteilich auszuüben“, wettert Habeck. Mit ihrem Regenbogenfahnen-Verbot habe sie die Gesellschaft gespalten, wirft er Klöckner vor. „Ob mutwillig oder aus Dämlichkeit, weiß ich nicht“, so Habeck weiter. „Sie war noch nie in der Lage, Dinge zusammenzuführen. Sie hat immer nur polarisiert, polemisiert und gespalten.“

„Ich gehe jetzt komplett ins Offene“, sagt Habeck

Für Habeck ist der Schritt raus aus der Politik ein harter Bruch. Jahrelang hatte er sich zielstrebig nach oben gearbeitet. Vom Grünen-Kreisvorsitzenden in Schleswig-Flensburg 2002 zum Landesvorsitzenden in Schleswig-Holstein 2004. Vom Vorsitzenden der dortigen Grünen-Fraktion 2008 zum stellvertretenden Ministerpräsidenten und Energieminister 2012. Vom Grünen-Chef 2018 zum Vizekanzler und Wirtschaftsminister 2021. Schon damals wäre er gerne der Kanzlerkandidat seiner Partei gewesen, doch seine Co-Chefin zog die Kandidatur an sich. Die Chancen wären damals deutlich größer gewesen als drei Jahre später, nach der gescheiterten Ampelkoalition.

Wie es jetzt weitergeht? „Ich gehe jetzt komplett ins Offene“, sagt Habeck. „Wohin mich der Weg durchs Offene führt, weiß ich nicht.“ Wer Habeck und seine Leidenschaft für Politik kennt, ahnt: Einen Neustart, irgendwann, schließt das nicht aus. Vielleicht ist es sogar der erste Schritt dafür.

Zunächst einmal wird Habeck im kommenden Jahr nun an verschiedenen Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Ausland zu Gast sein; „forschen, lehren und lernen“, wie er selbst sagt. Dazu gehört die Universität Berkeley in Kalifornien sowie das Dänische Institut für Internationale Studien in Kopenhagen. Habeck hat als junger Erwachsener einen Teil seines Studiums in Dänemark verbracht, selbst in seiner Familie wird Dänisch gesprochen.

Die Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion Britta Haßelmann und Katharina Dröge dankten Habeck für seine Arbeit. „Er hat es möglich gemacht, dass Deutschland seine Klimaziele einhalten kann“, teilten sie mit. „Er hat nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine die Energieversorgung gesichert, den Ausbau der Erneuerbaren zu einer Erfolgsgeschichte gemacht.“ Habeck sei ein Brückenbauer gewesen und dafür eingetreten, „dass Politik anders sein kann und muss“. In diesem Sinne bleibt er sich auch mit seinem Abschied treu.