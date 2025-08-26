In einem Interview mit der taz hat Robert Habeck sein Abschied aus der deutschen Politik verkündet. Zum 1. September legt er auch sein Mandat als Bundestagsabgeordneter nieder. Habeck habe einen anderen, empathischeren und erklärenden Politikstil verfolgt, sagt Vivien Timmler aus dem Berliner Parlamentsbüro. Er habe die Menschen mitnehmen wollen und als Wirtschaftsminister während des Ukraine-Krieges viele Herausforderungen gemeistert.

Allerdings sei der Grüne auch teils an seinen eigenen hohen Ansprüchen gescheitert. Trotzdem werde Habeck als ein Politiker mit einem ehrlichen Stil in Erinnerung bleiben. Ein Comeback sei keineswegs ausgeschlossen.

Weitere Nachrichten: Protest in Israel gegen Netanjahu; afghanische Helfer dürfen nach Deutschland einreisen.

