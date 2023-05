Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Im Fall des wegen möglicher Vetternwirtschaft unter Druck stehenden Wirtschaftsstaatssekretärs Patrick Graichen sollen nun erste Konsequenzen gezogen werden. So will der Aufsichtsrat der Deutschen Energie-Agentur (Dena) das Auswahlverfahren zur Neubesetzung der Dena-Geschäftsführung, an dem Graichen maßgeblich beteiligt gewesen war, komplett von vorne beginnen. Davon jedenfalls geht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung der Aufsichtsratsvorsitzende des bundeseigenen Unternehmens, Stefan Wenzel, aus. Einzelheiten dürften in den kommenden Tagen entschieden werden.