Der Ex-Vizekanzler inszenierte sich stets als neuartiger Politiker-Typ: zugewandt, nahbar, empathisch. Damit hatte er Erfolg, bevor er sich verschätzte. Eine Bilanz.

Von Vivien Timmler, Berlin

Die Frage, was aus Robert Habeck wird, ist vorerst geklärt. Aus dem ehemaligen Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland wird ein Forschender und Lehrender. Es zieht den 55-Jährigen ins Ausland, nach Dänemark und nach Kalifornien, wo er an Hochschulen und Universitäten sein Wissen weitergeben und neues einsammeln will. Sein Bundestagsmandat jedenfalls will Robert Habeck nicht weiter ausüben; am Montag hat er bekannt gegeben, dem Deutschen Bundestag vom 1. September an nicht mehr angehören zu wollen.