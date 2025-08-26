Die Frage, was aus Robert Habeck wird, ist vorerst geklärt. Aus dem ehemaligen Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland wird ein Forschender und Lehrender. Es zieht den 55-Jährigen ins Ausland, nach Dänemark und nach Kalifornien, wo er an Hochschulen und Universitäten sein Wissen weitergeben und neues einsammeln will. Sein Bundestagsmandat jedenfalls will Robert Habeck nicht weiter ausüben; am Montag hat er bekannt gegeben, dem Deutschen Bundestag vom 1. September an nicht mehr angehören zu wollen.
GrüneWas bleibt von Robert Habeck?
Lesezeit: 4 Min.
Der Ex-Vizekanzler inszenierte sich stets als neuartiger Politiker-Typ: zugewandt, nahbar, empathisch. Damit hatte er Erfolg, bevor er sich verschätzte. Eine Bilanz.
Von Vivien Timmler, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema