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Robert Habeck über die ArktisTiefenbohrung im fragilen Eis

Lesezeit: 3 Min.

Vom Kanzlerkandidaten der Grünen zum „Senior Analyst“ des  Dänischen Instituts für Internationale Studien : Robert Habeck.
Vom Kanzlerkandidaten der Grünen zum „Senior Analyst“ des Dänischen Instituts für Internationale Studien: Robert Habeck.
Christoph Soeder/dpa

„Arctic Meltdown“ heißt das neue Buch des ehemaligen Wirtschafts- und Klimaministers Robert Habeck. Es ist aber kein Thriller, sondern eine dringend nötige sicherheitspolitische Analyse über Nordeuropa.

Rezension von Michael Neudecker

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Am Ende, das heißt, auf Seite 355, schreibt Robert Habeck, er bedanke sich beim Verlag, „ein etwas sperriges Buch“ wie dieses für ein breiteres Publikum veröffentlicht zu haben, und es erleichtert einen fast, das zu lesen. Die Fähigkeit der Selbsterkenntnis ist eine Eigenschaft, die zu vielen Menschen fehlt. Allerdings ist Robert Habeck da vielleicht doch ein bisschen zu hart zu sich, bezeichnet doch der Verlag, Kiepenheuer & Witsch, Habecks Buch unter anderem als „leidenschaftliches Plädoyer“. Die Wahrheit liegt, wie das immer so ist, ziemlich genau in der Mitte.

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