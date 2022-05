Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ruft zum Energiesparen auf und hat einen entsprechenden Arbeitsplan vorgelegt. Energie zu sparen und auf Erneuerbare zu wechseln, sei "eine gemeinsame nationale Aufgabe, bei der Politik, Industrie, Unternehmen, Verbraucherinnen und Verbraucher alle mithelfen können, damit es gelingt", erklärte der Grünen-Politiker. Dies sei der günstigste und effizienteste Beitrag, um unabhängig vor allem von russischen Brennstoff-Importen zu werden. Es helfe, den Kostendruck durch die "horrenden Preise" für fossile Energieträger zu senken. Zudem sei es für den Klimaschutz dringend notwendig. "Wer Energie spart, schützt das Klima, stärkt das Land und schont den Geldbeutel", so Habeck. Nach der Europäischen Union will nun auch die Bundesregierung Ziele für Energieeffizienz festlegen. Demnach soll der Energieverbrauch bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2008 um 24 Prozent sinken - bislang geschafft sind zwei Prozent. Die größten Potenziale gibt es im Gebäudebereich und in der Industrie.