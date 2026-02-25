Fico, der Russlandfreund. Fico, der EU-Feind. Kürzlich versuchte er, die Ukraine zu erpressen. Die solle den Weg für russisches Öl frei machen, sonst kriege sie keinen Notstrom mehr. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico bereitet Europa Kopfschmerzen. In seinem Land ist der Protest gegen ihn für viele Alltag geworden: aufstehen, Kinder zur Schule bringen, ins Büro, demonstrieren, Abendbrot.