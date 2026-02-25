Fico, der Russlandfreund. Fico, der EU-Feind. Kürzlich versuchte er, die Ukraine zu erpressen. Die solle den Weg für russisches Öl frei machen, sonst kriege sie keinen Notstrom mehr. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico bereitet Europa Kopfschmerzen. In seinem Land ist der Protest gegen ihn für viele Alltag geworden: aufstehen, Kinder zur Schule bringen, ins Büro, demonstrieren, Abendbrot.
Robert FicoDieser Mann macht Europa Kopfschmerzen
Lesezeit: 2 Min.
Der slowakische Ministerpräsident erpresst die Ukraine und gibt den Freund Putins, er hintertreibt die Politik der EU bei jeder Gelegenheit. Dafür könnte er ganz andere Motive haben als populistische Ideologie.
Lesen Sie mehr zum Thema