Zum Hauptinhalt springen

Robert FicoDieser Mann macht Europa Kopfschmerzen

Lesezeit: 2 Min.

Die Slowakei hat Robert Fico. Und Korruption. Für seine Gegner ist das ein und dasselbe.
Die Slowakei hat Robert Fico. Und Korruption. Für seine Gegner ist das ein und dasselbe. (Foto: Virginia Mayo/Virginia Mayo/AP/dpa)

Der slowakische Ministerpräsident erpresst die Ukraine und gibt den Freund Putins, er hintertreibt die Politik der EU bei jeder Gelegenheit. Dafür könnte er ganz andere Motive haben als populistische Ideologie.

Von Viktoria Großmann

Fico, der Russlandfreund. Fico, der EU-Feind. Kürzlich versuchte er, die Ukraine zu erpressen. Die solle den Weg für russisches Öl frei machen, sonst kriege sie keinen Notstrom mehr. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico bereitet Europa Kopfschmerzen. In seinem Land ist der Protest gegen ihn für viele Alltag geworden: aufstehen, Kinder zur Schule bringen, ins Büro, demonstrieren, Abendbrot.

Zur SZ-Startseite

MeinungGeopolitik
:Rubios Besuch bei Orbán zeigt, welches Europa die USA wollen

SZ PlusKommentar von Nicolas Richter
Portrait undefined Nicolas Richter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite