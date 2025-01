In einem Video und einem Brief an die Mandatsträger erzählte Caroline Kennedy tags zuvor zum Beispiel, wie ihr Cousin früher Küken und Mäuse in einen Mixer gestopft habe, „um seine Falken zu füttern.“ Sie nennt ihn „süchtig nach Aufmerksamkeit und Macht“, sein „Kreuzzug gegen Impfungen“ habe ihn reich gemacht und anderen schwer geschadet, dabei seien seine eigenen Kinder geimpft. „Ich kenne Bobby schon mein ganzes Leben“, schreibt die Tochter von JFK. „Es ist keine Überraschung, dass er Raubvögel als Haustiere hält, da er selbst ein Raubtier ist.“

Das war die Einstimmung für die Befragungen am Mittwoch und Donnerstag in zwei Senatsausschüssen, ehe in den kommenden Tagen die Entscheidung fällt. Außer weiten Teilen seiner Familie sind auch zahlreiche Ärzte, Wissenschaftler, Funktionäre und Leitartikler entsetzt von der Vorstellung, dass Kennedy eine der wichtigsten Behörden der Welt anführen könnte, mit einem Budget von mehr als 1,7 Billionen Dollar, als Aufsehen über die Forschung und als Krisenmanager bei möglichen weiteren Pandemien.

Kennedy war mal Anwalt für Umweltrecht

Von all den umstrittenen Kandidaten für Trumps Kabinett fällt diese Personalie besonders auf, das liegt nicht nur an Name und Biografie. Der Sohn von Robert F. Kennedy und Neffe von John F. Kennedy, beide ermordet, war wie sein Vater und Onkel Demokrat. Dann trat er bei der Präsidentschaftswahl erst als unabhängiger Bewerber an und schloss sich schließlich Trump an. Zu seiner Vita gehören eine überstandene Heroinsucht sowie die Verwandlung vom Anwalt für Umweltrecht zum Anhänger seltsamster Mythen.

Kennedy habe „Verschwörungstheorien, Quacksalber und Scharlatane“ umschwärmt, berichtet Ron Wyden aus Oregon, oberster Demokrat im Finanzausschuss, vor allem, was die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen betreffe. Auch weiß jeder, dass Kennedy mal einen toten Babybären im Central Park deponiert und einem gestrandeten Wal in Massachusetts den Kopf abgesägt hatte, um diesen dann auf seinen Minivan zu schnallen.

Mit seiner Reibeisenstimme, Folge einer Krankheit, muss er sich nun diesen Mandatsträgern stellen. Es gehe um die Frage, „ob man Robert F. Kennedy die Gesundheit und das Wohlergehen des amerikanischen Volkes anvertrauen sollte“, sagt Wyden. Der republikanische Chairman Mike Crapo dagegen stellt ihn als Hüter der Kindergesundheit vor, und Kennedy klagt zum Einstand, dass die USA ungesünder seien als alle anderen entwickelten Nationen. Diabetes, Übergewicht, Allergien, Autismus, Depression, das werde er ändern.

Er bringt auch McDonald's ins Spiel und Coca-Cola, jeder dürfe ruhig Cheeseburger essen oder wie sein Boss (Trump) Diet Coke trinken, sagt er. Man solle sich nur über die Folgen im Klaren sein. Aber er ahnt, dass es hier weniger die Wirkung von Fast Food als seine Einstellung zu Impfungen debattiert wird. In den Nachrichten werde ihm unterstellt, dass er gegen Impfstoffe oder gegen die Industrie sei, sagt er, „ich bin weder das eine noch das andere.“

Kennedy verdiente Geld mit Klagen gegen Hersteller von Vakzinen

Klagen gegen Hersteller von Vakzinen haben ihm als Berater einer Kanzlei Millionen Dollar eingebracht, offenbar bekommt er immer noch für jeden gewonnen Rechtsstreit einen Anteil von zehn Prozent. „Es gibt keinen Impfstoff, der sicher und wirksam ist“, hat er mal bei Fox News gesagt. Er behauptete auch, Impfungen könnten Kinder zu Autisten machen. Während der Corona-Krise verkündete Kennedy, gegen Covid-19 komme „der tödlichste Impfstoff aller Zeiten“ zum Einsatz, dabei wurden damit hunderttausende Landsleute gerettet.

Er stellte damals sogar einen Antrag, die Impfungen zu stoppen. Während der Corona-Krise gab Kennedy obendrein bekannt, dass die Seuche gezielt Kaukasier und Schwarze angreife, aschkenasische Juden und Chinesen seien dagegen weitgehend immun. Das will er jetzt so nie gesagt oder gemeint haben, doch vor allem demokratische Ausschussleute haben Beweise dabei. Der Demokrat Raphael Warnock aus Georgia liest ihm vor, wie Kennedy die Arbeit der Centers for Disease Control mit „Nazi-Todeslagern“ und sexuellem Missbrauch durch die katholische Kirche verglichen habe.

Die Kritiker sind besser vorbereitet als der Bewerber für die Leitung des US-Gesundheitsministerium, der mehrfach aus der Balance gerät. Der Demokrat Michael Bennet aus Colorado erinnert an Kennedys absurde Vermutung, wonach Lyme disease, zu Deutsch Borreliose, höchstwahrscheinlich eine Biowaffe sei. Möglicherweise habe ich das gesagt, erwidert Kennedy. Für den Senator Bennet ist es verwunderlich, dass von den 330 Millionen Amerikanern ausgerechnet einer in diesen Job kriegen solle, der seit 50 Jahren mit Halbwahrheiten und falschen Aussagen hausieren gehe.

Mal zweifelte Kennedy an der längst bewiesenen Tatsache, dass HIV die Ursache von Aids ist. Mal glaubte er, einen Zusammenhang zwischen Herbiziden und Transgender erkannt zu haben. Und dann war da diese Reise nach Samoa. Bei einem Masernausbruch auf der Insel wurden 2019 Tausende infiziert, 83 Menschen starben, viele von ihnen Kinder. Kennedys damalige Organisation Children's Health Defense hatte vorher zwei tote Babys aus dem Jahr 2018 dort mit der Masernimpfung in Verbindung gebracht, obwohl andere Gründe für deren Tod verantwortlich waren. Danach nahm die Impfquote ab, mit tödlichen Folgen.

"Als Gesundheitsminister werde ich nichts tun, was die Impfung erschwert"

Ob er auch nur einen Funken Verantwortung für diese Todesfälle übernehme, fragt die Demokratin Elisabeth Warren. „Nein, absolut nicht“, entgegnet Kennedy. Offen gestanden mache er den Leuten Angst, sagt der Demokrat Sheldon Whitehouse aus Rhode Island, wo zuletzt Fälle von Masern gemeldet wurden. Kennedy möge doch bitte versprechen, dass er „niemals sagen wird, dass Impfstoffe medizinisch nicht sicher sind, wenn sie es tatsächlich sind“, und er die Impfvorschriften für Kinder unterstütze.

Der linke Senator Bernie Sanders zeigt nachher Fotos von zwei weißen Strampelanzügen. „Unvaxxed, Unafraid“, steht auf dem einen und „No vax, No problem“ auf dem anderen - ungeimpft, kein Problem. Beide Exemplare gehören zum Sortiment von Children's Health Defense, das Kennedy gegründet hatte. „Ich unterstütze die Masernimpfung“, sagt RFK Jr. später, als der Druck zunimmt. „Ich unterstütze den Polio-Impfstoff. Als Gesundheitsminister werde ich nichts tun, was die Impfung erschwert oder die Menschen davon abhält, sich impfen zu lassen.“

Dann wollen die Juroren noch wissen, wie er es mit der Abtreibung halte. Da gibt es im konservativen und liberalen Lager ja sehr unterschiedliche Auffassungen, Kennedy versucht es beiden recht zu machen. Die Regierung habe „kein Recht, den Menschen vorzuschreiben, was sie mit ihrem Körper tun können und was nicht“, habe er 2023 in ihrem Bundesstaat gesagt, sagt die Demokratin Maggie Hassan aus New Hampshire. „Wann haben Sie beschlossen, die Werte, die Sie Ihr ganzes Leben lang vertreten haben, zu verraten, um von Präsident Trump Macht zu bekommen?“

Kennedy windet sich bei der Antwort. Er sei mit dem Präsidenten Trump einer Meinung, „dass jede Abtreibung eine Tragödie ist“. Das Bekenntnis wiederum reicht den entschiedensten Gegnern von Schwangerschaftsabbrüchen in Reihen der Republikaner nicht, sie wollen ein klares Bekenntnis zu Pro-Life, wie sie die Alternative zur freien Entscheidung Pro-Choice nennen. Immerhin will er in ihrem Sinne die Abtreibungspille prüfen lassen, obwohl eine Demokratin mit einem Stapel von Studien winkt und sagt, diese Abtreibungspille sei längst ausführlich geprüft worden.

Was er vom Klimawandel hält? „Ich glaube, dass der Klimawandel existenziell ist“, sagt Kennedy und wechselt rasch das Thema. „Mein Job ist, Amerika wieder gesund zu machen“, Make America Healthy Again. Er gibt den Außenseiter, der sich wie sein Chef mit dem System anlegt. „Wir haben massive Gesundheitsprobleme in diesem Land, denen wir uns ehrlich stellen müssen.“ Er wisse, wie man das in Ordnung bringe, „how to fix it“, das klingt nach Trump.

Den einen würde es ansonsten gefallen, wenn er sich mit der Pharmaindustrie anlegt, um die Arzneipreise zu senken. Die anderen haben Sorge, dass er giftsprühende Agrarkonzerne gängelt. Der republikanische Senator Roger Marshall sieht es so: „Gott hat eine göttliche Bestimmung für Sie.“