Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist mit dem RKI-Chef angeblich nicht sehr zufrieden. Was an den Gerüchten dran ist - und welche Auswirkungen das haben könnte.

Von Angelika Slavik, Berlin

Lothar Wieler hat in dieser Pandemie schon einiges erlebt. Am Anfang saß er allwöchentlich neben Jens Spahn in der Bundespressekonferenz und sah aus nächster Nähe, wie der zum beliebtesten Minister der Bundesregierung wurde. Dann saß er neben Jens Spahn und sah, wie der in atemberaubendem Tempo der unbeliebteste Minister der Bundesregierung wurde. Während Wieler neben Spahn und dessen erodierender Karriere saß, tat er einfach, nun ja, sein Bestes. Er erklärte die Lage. Er brachte Zahlen, Tabellen und Landkarten mit. Er kreierte abenteuerliche Metaphern von unter Wasser gedrückten Luftballons und ungebremsten Autos auf Bergstraßen. Er wollte, dass die Botschaft ankommt.