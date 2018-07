24. Juli 2018, 18:51 Uhr Rizin-Verdacht Ehefrau festgenommen

Die Bundesanwaltschaft verdächtigt die Partnerin eines inhaftierten Tunesiers, diesem bei der Vorbereitung eines möglichen Anschlags geholfen zu haben.

Im Fall des möglicherweise vereitelten Rizinanschlags hat die Bundesanwaltschaft am Dienstag die Ehefrau des inhaftierten Tunesiers aus Köln festnehmen lassen. Yasmin H. steht im Verdacht, ihrem Ehemann Sief Allah H. in drei Fällen bei der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Hilfe geleistet zu haben, wie die Behörde mitteilte. Außerdem soll sie bei der Herstellung biologischer Waffen geholfen haben. Über die Festnahme der 42-Jährigen hatte zuerst Spiegel Online berichtet. Ihr Ehemann, der Tunesier H., war am 12. Juni in Köln festgenommen worden. Laut Bundesanwaltschaft hatte er 84,3 Milligramm hochgiftiges Rizin hergestellt. Zudem fanden die Ermittler bei ihm 3150 Rizinussamen.

Laut Bundesanwaltschaft sollen Yasmin und Sief Allah H. den Wunsch gehabt haben, nach Syrien auszureisen und sich dort der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Vor diesem Hintergrund habe Yasmin H. Kontakt zu nicht näher identifizierten Personen aufgenommen, die dem Ehepaar auf ihrem Weg zum IS behilflich sein sollten. Da Yasmin H. wegen ihrer Kinder aus einer früheren Ehe eine Ausreise zunächst nicht möglich gewesen sei, habe sie laut Bundesanwaltschaft nur für ihren Ehemann für August 2017 einen Flug von Köln nach Istanbul gebucht. Nachdem die Weiterreise des Tunesiers in der Türkei gescheitert sei, habe sie für Mitte September einen zweiten Flug nach Istanbul gebucht. Allerdings sei auch dieses Mal die Weiterreise von Sief Allah H. nach Syrien in der Türkei gescheitert.