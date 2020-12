Von Hanno Charisius, München

Noch ist kein Impfstoff gegen das neue Sars-Coronavirus in Deutschland zugelassen. Doch zu der Frage, wie die ersten Impfdosen verteilt werden sollen, hat die Ständige Impfkommission (Stiko) am Montag einen Beschlussentwurf vorgelegt. Die Empfehlung lässt sich grob so zusammenfassen: Alte und Pflegebedürftige zuerst. Außerdem medizinisches Personal etwa in Notaufnahmen, wo ein sehr großes Risiko besteht, sich mit dem Erreger zu infizieren. Danach kommen andere Berufsgruppen aus Medizin und Pflege. Diese Gruppen alleine umfassen laut Bundesministerium für Gesundheit zwischen acht und neun Millionen Menschen.

Bis Donnerstag haben Ministerien, Gesundheitsbehörden, medizinische und wissenschaftliche Fachgesellschaften sowie Forschungsorganisationen Zeit, um Stellungnahmen zu dem Entwurf vorzulegen. Die Stiko schreibt, dass die Impfempfehlungen mit der Zulassung von mehr und mehr Impfstoffen fortlaufend angepasst werden müssten. Der aktuelle Vorschlag basiert auf noch nicht veröffentlichten Daten der Unternehmensallianz Biontech-Pfizer, die in der vergangenen Woche eine Zulassung ihres Impfstoffkandidaten BNT162b2 in Europa beantragt hat.

Zu ihrem Vorschlag kommen die Expertinnen und Experten der Stiko, die am Robert-Koch-Institut angesiedelt sind, nach Analyse mehrerer Modellrechnungen. Diesen liegt eine Inzidenz von 150 Infizierten pro 100 000 Menschen zugrunde sowie die Annahme, dass sich pro Woche eine Million Impfdosen verabreichen lassen. Das entspricht 500 000 vollständig geimpften Menschen, da beim analysierten Impfstoff zwei Dosen verabreicht werden müssen. In dieser Konstellation würden am meisten Menschenleben und die Ressourcen des Gesundheitssystems geschont, wenn man zuerst Hochbetagte über 80 Jahre impft. Würde man die Impfdosen jedoch an die weit größere Gruppe der über 60-Jährigen verteilen, wäre der Effekt den Modellrechnungen zufolge deutlich kleiner.

In der Personengruppe mit der höchsten Priorität sind somit Menschen über 80 Jahre, Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen, medizinisches und Pflegepersonal mit hohem Infektionsrisiko oder mit engem Kontakt zu besonders gefährdeten Menschen.

Mit hoher Priorität sollen dann über 70-Jährige geimpft werden, Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung, die in Pflegeeinrichtungen wohnen, sowie deren Pflegepersonal. Moderate Priorität bekommen Menschen mit Vorerkrankungen und deren Kontaktpersonen, Menschen in Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünften sowie Kontaktpersonen von schwangeren Frauen. Die ersten Impfstoffe werden aufgrund fehlender Sicherheitsdaten nicht für Schwangere zugelassen sein. Da diese jedoch ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben, hält es die Stiko für richtig, im Umfeld Impfschutz zu gewährleisten.

Erst in der vierten Prioritätsgruppe tauchen Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher auf. Deren Infektionsrisiko schätzt die Stiko bei Einhaltung der Hygienemaßnahmen als nicht erhöht ein. Von Kindern, die jünger als 14 Jahre sind, werde das Virus dem Papier zufolge seltener übertragen - aus noch nicht geklärten Gründen.

Gleichwohl betont die Stiko die herausragende Rolle dieser Berufsgruppen "als Garanten des Rechts der Kinder und Jugendlichen auf Bildung, Teilhabe, Förderung und Betreuung". Schließungen von Schulen, Kitas und Kindergärten zu verhindern, habe hohe gesellschaftliche Priorität. Deshalb sollen diese Berufsgruppen auch geimpft werden, bevor beispielsweise "Personal in Schlüsselpositionen der Landes- und Bundesregierungen", Personal im Einzelhandel und der weiteren kritischen Infrastruktur wie Feuerwehr, Polizei, öffentlicher Nahverkehr und Abfallwirtschaft an der Reihe ist.

Über das Sterberisiko oder die Wahrscheinlichkeit, mit einem schweren Krankheitsverlauf im Krankenhaus zu landen, sagt die Prioritätenliste der Stiko nichts aus. Mit der Liste wird versucht, den größten Gesamtnutzen hinsichtlich Sterblichkeit und Überlastung des Gesundheitssystems aus den zunächst stark begrenzten Impfstoffmengen zu ziehen.

Allerdings macht das Papier auch Angaben zum Sterberisiko verschiedener Gruppen. Dies ist für Menschen über 80 Jahre am höchsten. Ähnlich hoch ist es für Menschen mit Down-Syndrom, die häufig Herzfehler haben oder Störungen der Immun- und Lungenfunktion. Danach kommen die Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen, Organtransplantierte sowie die nächste Altersdekade der 60- bis 69-Jährigen. Insgesamt hätten jüngere Menschen mit Vorerkrankungen zwar ein höheres Sterberisiko als die gleichaltrige Normalbevölkerung, doch es sei geringer als in der Gruppe der über 60-Jährigen.