Von Sarah Kohler

Erst vor knapp zwei Monaten war Rishi Sunak mit seiner Bewerbung um das Amt des Parteichefs und Premierministers gescheitert, nun zieht er doch in 10 Downing Street ein. Er folgt damit auf Liz Truss, die nur 45 Tage im Amt war. Als erster Angehöriger einer ethnischen Minderheit steht er damit nun an der Spitze der britischen Regierung. Ob er die Gräben in Partei und Land überwinden kann, muss sich zeigen. Seine erste Rede an das Land fällt mit weniger als einer Minute sehr kurz aus. Seine oberste Priorität sei es, "unsere Partei und unser Land zusammenzubringen", sagt Sunak.

Als eine der Ersten reagiert die bisherige Premierministerin Liz Truss. Auf Twitter gratuliert sie Sunak zu seinen neuen Positionen als Parteichef und Premierminister. "Sie haben meine volle Unterstützung", schreibt sie. Die konservative Politikerin hat am Donnerstag ihren Rücktritt bekanntgegeben und bleibt bis zur offiziellen Ernennung eines neuen Premierministers im Amt.

Auch Truss' Vorvorgängerin gratuliert: "Rishi wird die ruhige, kompetente und pragmatische Führung bieten, die unser Land in dieser zutiefst herausfordernden Zeit braucht", schreibt Theresa May. Er habe ihre "volle Unterstützung." Die konservative Partei und damit die Regierung Großbritanniens ist zuletzt durch sehr turbulente Zeiten mit einer Vielzahl an Wechseln an der Spitze gegangen. Viele erhoffen sich wie May Stabilität.

"Konstruktive Zusammenarbeit" der Länder, Freude über Minderheitenvertretung

Eine, die sich von einem neuen konservativen Premierminister an der Spitze nicht von ihrem Kurs abbringen lassen will, ist Nicola Sturgon. Die Regierungschefin Schottlands wünscht ihm alles Gute und will sich "um eine konstruktive Zusammenarbeit" bemühen. Aber, betont sie, Sunak solle rasch vorgezogene Neuwahlen ausrufen, und keinesfalls einen Sparkurs einschlagen. "Unsere öffentlichen Dienste werden das nicht verkraften", schreibt sie. Trotzdem wird Sunak kein Premierminister sein, für den die Schotten gestimmt hätten, "auch wenn sie dafür eine Chance bekommen hätten", so Sturgeon. Der Kampf um die Unabhängigkeit Schottlands dürfte also weitergehen.

Der Regierungschef Irlands twitterte dagegen uneingeschränkte Glückwünsche an Sunak für seine Wahl zum Vorsitzenden der konservativen Partei. "Ich freue mich darauf, mit Ihnen als britischer Premierminister an den wichtigen Themen zu arbeiten, mit denen wir auf diesen Inseln und weltweit konfrontiert sind", schreibt Micheál Martin.

Der ehemalige Premierminister Großbritanniens, David Cameron, lässt es sich nicht nehmen, seinen Glückwünschen an Sunak eine eine Prise Selbstlob beizufügen. "Ich habe vor einem Jahrzehnt vorausgesagt, dass [wir Konservativen] unseren ersten britisch-indischen Premierminister auswählen würde und bin heute stolz darauf, dass dies geschieht. Ich wünsche Rishi alles Gute, er hat meine volle Unterstützung", schreibt er am Nachmittag auf Twitter.

Auch die indischstämmige Gemeinschaft Großbritanniens meldet sich zu Wort: Dass Sunak als erster Angehöriger dieser Minderheit heute Premierminister werden könne, das zeige, "dass das höchste Amt in Großbritannien Menschen aller Glaubensrichtungen und ethnischen Hintergründen offenstehen kann", sagt Sunder Katwala von der Denkfabrik British Future. "Das wird viele britische Asiaten stolz machen - einschließlich vieler, die Rishi Sunaks konservative Politik nicht teilen." An diesem 24. Oktober feiern Hinduisten, wie es die meisten Inder sind, das Lichterfest Diwali - und haben damit gleich zwei Ereignisse zu feiern.

Kritik aus der Labour-Partei, mahnende Worte aus Europa

Kritischer sieht die stellvertretende Vorsitzende der Labour-Partei Sunaks Wahl. "Die Tories haben Rishi Sunak gekrönt, ohne dass er ein Wort darüber gesagt hat, was er als Premierminister tun würde. Er hat kein Mandat, keine Antworten und keine Ideen. Niemand hat dafür gestimmt", kritisiert sie Sunaks Ernennung ohne eine vorausgehende Wahl. "Die Öffentlichkeit verdient ihre Meinung über die Zukunft Großbritanniens durch eine Parlamentswahl. Es ist Zeit für einen Neuanfang mit Labour", bekräftigt sie eine Forderung, die die Labour-Partei seit Beginn des Regierungschaos bei den Konservativen anbringt.

Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, gratuliert dagegen Sunak, schreibt aber auch beinahe mahnende Worte: "In einer Zeit enormer Herausforderungen braucht Europa politische und wirtschaftliche Stabilität. Unsere Kerninteressen bleiben gleich", schreibt sie - eine Aufforderung, konstruktiv mit Europa zusammenzuarbeiten an den Brexit-Befürworter Sunak.