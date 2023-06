Deutsch-britisches Verhältnis:Berlin wartet vergeblich auf Sunak

Von Daniel Brössler und Michael Neudecker, Berlin, London

Rishi Sunak war vor ein paar Wochen in der Republik Moldau, es war seine elfte Dienstreise seit Amtsantritt. Anlass war das zweite Zusammenkommen der "Europäischen Politischen Gemeinschaft", die nach der Invasion Russlands in der Ukraine gegründet wurde. Downing Street veröffentlichte dazu ein kurzes Image-Video, wie das so üblich ist bei den politischen Parteien in diesem Land: ein paar Sequenzen, ein paar Slogans, wie in einem Werbespot.