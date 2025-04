Von Jan Bielicki

Als Gina Rinehart vor einem Jahr ihren 70. Geburtstag feierte, war einiges geboten in ihrem Anwesen in der westaustralischen Metropole Perth, dem weitaus größten unter den Millionärsvillen, die sich im Stadtteil Dalkeith entlang des zum See geweiteten Swan River reihen. Eine Pferdeshow und der Popsänger Guy Sebastian unterhielten die Gäste. Und von der fünf Flugstunden entfernten Ostküste war Oppositionsführer Peter Dutton eigens herbeigeflogen, um der Jubilarin für 40 Minuten seine Aufwartung zu machen.