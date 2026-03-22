Die Zahl der Riester-Verträge geht seit Jahren zurück. Zu niedrig die Rendite, zu kompliziert die Handhabung, so die Klage. Union und SPD haben deshalb in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, die Riester-Rente „in ein neues Vorsorgeprodukt“ zu überführen und die Altersvorsorge dabei nicht nur von bürokratischen Hemmnissen zu befreien, sondern auch die Kosten zu senken. Inzwischen liegt ein Gesetzentwurf vor, die Federführung hat das Finanzministerium von Lars Klingbeil. „Wir machen es für alle leichter“, hat der Sozialdemokrat bei der ersten Lesung des Entwurfs im Bundestag versprochen. Doch jetzt gibt es heftige Kritik aus der Unionsfraktion an dem Gesetzentwurf.
Kritik aus der UnionIst die neue Klingbeil-Rente ein Rendite-Killer?
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Finanzminister Klingbeil will das private Sparen für die Rente reformieren und vereinfachen. Aber aus der Union kommt Protest: Das neue Modell sei immer noch viel zu kompliziert – und die zulässigen Gebühren seien viel zu hoch.
Von Robert Roßmann, Berlin
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