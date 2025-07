Union und SPD müssen sich nach der gescheiterten Richterwahl zusammenraufen. Wie sie das Problem lösen wollen, ist aber noch völlig unklar. Welche Szenarien denkbar sind.

Von Georg Ismar, Henrike Roßbach, Berlin

Matthias Miersch hat gar nicht erst versucht, die Fallhöhe zu kaschieren: „Diese Koalition aus SPD und CDU/CSU hat die große Aufgabe, verloren gegangenes Vertrauen in die Parteien der Mitte zurückzugewinnen und das politische Auseinanderdriften unseres Landes zu stoppen“, schrieb der SPD-Fraktionsvorsitzende diese Woche in einem „Sommerbrief“ an seine Abgeordneten. Doch statt über den „Bauturbo“ oder den „riesigen Investitionshaushalt“ zu reden, beherrsche nun der Streit die Schlagzeilen. Sprich: der Streit über die gescheiterte Richterwahl im Bundestag.