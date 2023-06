In der Corona-Pandemie kippt ein Weimarer Familienrichter die Maskenpflicht an zwei Schulen und wird zum Helden der Querdenker-Szene. Weshalb ihm nun der Prozess gemacht wird.

Von Iris Mayer, Leipzig

Weiße Rosen liegen vor dem Amtsgericht in Weimar, Kerzen stehen daneben, auch Zettel mit der Aufschrift "Lang lebe Sophie Scholl" werden im Mai 2021 verteilt, "zum Gedenken an den Rechtsstaat". Ausgerechnet. Denn der Rechtsbruch, den Verschwörungsgläubige und Querdenker hier beklagen, fand nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Erfurt wenige Wochen vorher statt. Da hatte Familienrichter Christian D. per einstweiliger Anordnung Maskenpflicht, Test- und Abstandsregeln an zwei Weimarer Schulen aufgehoben und Lehrer zum Präsenzunterricht verpflichtet.