Er war nicht nur privat ein großer Unterstützer von Donald Trump, sondern auch Influencer der Maga-Bewegung. Inzwischen schämt sich Rich Logis, 48, dafür. Er verließ die Gemeinschaft und gründete die Aussteiger-Organisation „Leaving MAGA“. Man erreicht Logis per Video-Call zu Hause in Florida. Er arbeitet tagsüber als Vertreter und sagt, was er nachts mache, sei im Grunde „ein zweiter Full-Time-Job“: Mitstreiter für eine Gegenbewegung suchen.
US-Politik„Die Maga-Bewegung wird ohne Trump zerfallen“
Lesezeit: 6 Min.
Rich Logis war fanatischer Anhänger des US-Präsidenten, dann brach er öffentlich mit ihm. Jetzt hilft er anderen Menschen, aus der Maga-Bewegung auszusteigen – und hat Sorge, was auf diese folgen könnte.
Interview von Boris Herrmann, New York
