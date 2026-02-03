Noch sieben Wochen sind es bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Und eigentlich läuft es nicht so schlecht für die SPD von Ministerpräsident Alexander Schweitzer: Sie liegt in den aktuellen Umfragen zwar noch immer hinter der CDU, hat aber aufgeholt. Bei den Beliebtheitswerten liegt Schweitzer vor seinem Herausforderer Gordon Schnieder. Gut möglich, dass es den Sozialdemokraten – wie bei den vergangenen Wahlen – gelingt, im letzten Moment an der CDU vorbeizuziehen.