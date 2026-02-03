Noch sieben Wochen sind es bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Und eigentlich läuft es nicht so schlecht für die SPD von Ministerpräsident Alexander Schweitzer: Sie liegt in den aktuellen Umfragen zwar noch immer hinter der CDU, hat aber aufgeholt. Bei den Beliebtheitswerten liegt Schweitzer vor seinem Herausforderer Gordon Schnieder. Gut möglich, dass es den Sozialdemokraten – wie bei den vergangenen Wahlen – gelingt, im letzten Moment an der CDU vorbeizuziehen.
Rheinland-PfalzSPD kämpft mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft
Lesezeit: 3 Min.
Die Freien Wähler haben Strafanzeige gegen die Landesregierung gestellt, weil sie Spitzenbeamten umstrittenen Sonderurlaub gewährt hat. Steckt dahinter mehr als ein Wahlkampfmanöver?
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:Ein Hauch alte Bundesrepublik
Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz dürfte auf ein Duell zwischen CDU und SPD hinauslaufen. Welche Themen setzen die beiden Parteien – und wie kompatibel wären sie im Falle einer großen Koalition?
