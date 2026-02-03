Zum Hauptinhalt springen

Rheinland-PfalzSPD kämpft mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft

Lesezeit: 3 Min.

Die Opposition wirft seiner Regierung Günstlingswirtschaft vor: der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD).
Die Freien Wähler haben Strafanzeige gegen die Landesregierung gestellt, weil sie Spitzenbeamten umstrittenen Sonderurlaub gewährt hat. Steckt dahinter mehr als ein Wahlkampfmanöver?

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt

Noch sieben Wochen sind es bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Und eigentlich läuft es nicht so schlecht für die SPD von Ministerpräsident Alexander Schweitzer: Sie liegt in den aktuellen Umfragen zwar noch immer hinter der CDU, hat aber aufgeholt. Bei den Beliebtheitswerten liegt Schweitzer vor seinem Herausforderer Gordon Schnieder. Gut möglich, dass es den Sozialdemokraten – wie bei den vergangenen Wahlen – gelingt, im letzten Moment an der CDU vorbeizuziehen.

