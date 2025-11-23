Vier Monate vor der Landtagswahl ist der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer mit einem starken Ergebnis erstmals zum Spitzenkandidaten seiner Partei gewählt worden. Der Pfälzer bekam beim Landesparteitag in Mainz 285 von 286 Stimmen, eine Stimme war ungültig, wie die Partei mitteilte.

Der 52-Jährige steht seit dem Rückzug von Malu Dreyer im Sommer 2024 an der Spitze des Bundeslandes. Schweitzer ist auch stellvertretender Parteivorsitzender im Bund und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz findet am 22. März 2026 statt.

Die SPD regiert in Rheinland-Pfalz seit 34 Jahren, davon seit neun Jahren zusammen mit Grünen und FDP. In Umfragen ist Schweitzer beliebter als sein Herausforderer Gordon Schnieder von der CDU. Die SPD liegt aber deutlich hinter der CDU.