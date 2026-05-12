Schon bevor sich die neuen Ministerinnen und Minister der CDU am Dienstag zum Familienfoto aufstellen, ist die größte Überraschung des Tages durchgesickert. Ausgerechnet das Ressort, über das im Wahlkampf am meisten diskutiert wurde, soll eine Politikerin übernehmen, die gar nicht aus Rheinland-Pfalz kommt. Der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat sich für eine Frau entschieden, die bislang nicht mal Mitglied seiner Partei, sondern der CSU ist: die bayerische Abgeordnete Ute Eiling-Hütig.