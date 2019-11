Die rheinland-pfälzische AfD hat Michael Frisch zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der 62-jährige Oberstudienrat aus Trier erhielt beim Landesparteitag in Bingen am Samstag 294 von 394 gültigen Stimmen. Frisch setzte sich damit deutlich gegen die Gegenkandidatin Gabriele Bublies-Leifert durch, die nur auf 45 Stimmen kam. Frisch folgt Uwe Junge nach, der für den Bundesvorstand der Partei kandidieren will. Er hatte seine Kandidatur erst am Freitag bekanntgemacht. Zuvor hatte Fraktionsvize Joachim Paul zugunsten Frischs verzichtet. Paul galt lange als aussichtsreichster Kandidat. Dann war unter anderem der Vorwurf laut geworden, er habe vor Jahren einen Beitrag für eine NPD-nahe Zeitschrift verfasst, was er bestreitet.