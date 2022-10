Rheinland-Pfalz:Mainzer Oberbürgermeister soll Innenminister werden

Der Sozialdemokrat Michael Ebling soll in Mainz das Rathaus mit dem Innenministerium tauschen.

Einen Tag, nachdem Roger Lewentz in Mainz seinen Rücktritt erklärt hat, will Malu Dreyer seinen Nachfolger benennen.

Von Gianna Niewel, Frankfurt

Die Landtagssitzung am Donnerstag hat kaum begonnen, als der Landtagspräsident einen zusätzlichen Punkt auf die Tagesordnung setzt: "Bestätigung und Vereidigung eines neuen Mitglieds der Landesregierung". In Mainz war in dem Moment klar, das wird der neue Innenminister.

Kurz danach sickert dann der Name durch, Michael Ebling, 55 Jahre alt. Ebling ist seit 2012 Oberbürgermeister in Mainz, zuvor war er Staatssekretär im Bildungsministerium. Der Sozialdemokrat wird schon länger als ein möglicher Nachfolger von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gehandelt, sollte die bei der nächsten Landtagswahl nicht mehr antreten. Ebling ist gebürtig aus Mainz, hat Jura studiert und gilt als Vertrauter der Ministerpräsidentin.

Im Landtag war der zusätzliche Tagesordnungspunkt notwendig geworden, weil der bisherige Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch seinen Rücktritt erklärt hatte. Beim Bewältigen der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 seien "sicherlich an vielen Stellen Fehler gemacht worden", sagte Lewentz, "auch in meinem Verantwortungsbereich". Dafür übernehme er die politische Verantwortung.

Lewentz konnte sich nicht mehr halten

Tatsächlich war der Druck auf Roger Lewentz in den vergangenen Tagen so stark geworden, dass sein Rücktritt nicht überraschte. Zwar hatte Lewentz sein Verhalten in der Flutnacht bis zuletzt damit verteidigt, dass ihm "kein vollständiges Lagebild" vorgelegen habe. Doch dann waren Dokumente aufgetaucht, die zeigen, dass seinem Ministerium sehr wohl präzise Informationen vorgelegen haben: erst Videos aus einem Polizeihubschrauber, dann ein Lagebericht der Piloten, dann eine E-Mail des Polizeipräsidiums Koblenz.

Das alles machte das Ausmaß der Katastrophe überdeutlich. Erschwerend hinzugekommen war der Vorwurf der Vertuschung, denn Videos und Einsatzbericht waren erst vor wenigen Wochen in die Akten des Untersuchungsausschusses eingegangen.

Ministerpräsidentin Dreyer will den neuen Innenminister noch am Nachmittag benennen.